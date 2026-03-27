Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran thêm 10 ngày

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26-3 (giờ Washington), Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran đến 20 giờ ngày 6-4 (giờ miền Đông nước Mỹ), theo đề nghị từ phía Tehran.

Binh sĩ Sư đoàn dù 82 lên máy bay C-130 tại căn cứ quân sự ở bang North Carolina, Mỹ. Ảnh: US ARMY

Phát biểu với Fox News, Tổng thống Trump cho biết phía Iran ban đầu đề nghị tạm dừng các đòn tấn công trong 7 ngày, song ông quyết định kéo dài thời hạn lên 10 ngày, tức đến ngày 6-4. Theo ông, quyết định này được đưa ra sau khi hai bên có những trao đổi gián tiếp. Tổng thống Trump đồng thời cảnh báo nếu Iran không đáp ứng yêu cầu, Mỹ có thể nhắm vào các nhà máy điện của nước này.

Tổng thống Trump cũng khẳng định việc chấm dứt chiến sự phụ thuộc vào phía Iran, đồng thời cho biết ông “không quá quan tâm” đến việc đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Quyết định hoãn tấn công thêm 10 ngày được đưa ra sau khi ông Trump trước đó đã lùi thời hạn thêm 5 ngày, đến ngày 27-3, với lý do Iran phát tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán. Theo ông, các cuộc đàm phán "đang diễn ra và tiến triển rất tốt”, bất chấp những thông tin trái chiều trên truyền thông.

Về phía Iran, truyền thông nhà nước cho biết Tehran tỏ ra hoài nghi về thiện chí đàm phán của Washington.

Theo hãng thông tấn Fars, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc binh sĩ Mỹ đã rời các căn cứ quân sự tại các nước vùng Vịnh để chuyển sang ở khách sạn, văn phòng. Iran cảnh báo các khách sạn và cơ sở dân sự tại Trung Đông tiếp nhận binh sĩ Mỹ có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”. Phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức.

KHÁNH MINH