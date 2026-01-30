Lào Cai: Nghĩa Đô - nơi di sản của đồng bào Tày hồi sinh

Nằm giữa thung lũng xanh mướt của vùng cao Lào Cai, xã Nghĩa Đô hiện lên như một minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với khát vọng bảo tồn di sản.

Trên diện tích hơn 159km2, không gian văn hóa độc đáo của người Tày vẫn được lưu giữ vẹn nguyên, với hơn 1.000 ngôi nhà sàn truyền thống rợp bóng cây xanh, dệt nên một bức tranh bản làng bình yên và thơ mộng.

Trong tổng số gần 14.000 dân, cộng đồng người Tày tại đây chiếm ưu thế với 9.254 nhân khẩu (tương đương 66,1% dân số toàn xã). Chính lực lượng này đã và đang trở thành "linh hồn" giữ lửa cho những giá trị tinh thần vô giá.

Từ nhịp quay róc rách của cọn nước đến những giai điệu Then du dương hòa quyện vào hơi thở cuộc sống thường nhật, Nghĩa Đô là nơi mà quá khứ và hiện tại giao thoa một cách kỳ diệu.

Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, Nghĩa Đô còn có những đôi bàn tay khéo léo gắn liền với các nghề truyền thống phong phú: từ thêu thùa, dệt thổ cẩm, đan lát đến khắc gỗ. Mỗi sản phẩm không chỉ là một món đồ thủ công tinh xảo, mà còn chứa đựng cả thế giới tâm linh và bản sắc dân tộc được lưu truyền qua bao thế hệ.

Việc bảo tồn và phát huy những nghề truyền thống này không chỉ đơn thuần là gìn giữ di sản, mà còn là đòn bẩy mạnh mẽ giúp nâng cao đời sống kinh tế, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc Tày trong dòng chảy thời đại.

Văn hóa là gốc rễ và phụ nữ Tày Nghĩa Đô chính là những người đang bền bỉ chăm sóc cho gốc rễ ấy thêm vững chãi.

Mỗi sản phẩm đan lát, mỗi thước vải chàm hay mỗi khoảnh khắc thiếu nữ soi mình bên dòng suối đều là một lời khẳng định: di sản dân tộc Tày vẫn đang vẹn nguyên và đầy sức sống. Khép lại hành trình qua những khung hình, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh một vùng đất tươi đẹp, mà còn là niềm tin mãnh liệt vào sự trường tồn của một bản sắc văn hóa vùng cao – nơi tình yêu cội nguồn luôn được trao truyền, gìn giữ như báu vật của ngàn đời.

>>> Một số hình ảnh nơi di sản của người Tày hồi sinh ở xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai:

Nghĩa Đô nhìn từ trên cao như một bức tranh thủy mặc, nơi hơn 1.000 ngôi nhà sàn truyền thống lưu giữ vẹn nguyên không gian sống đặc trưng của đồng bào Tày

Bên nhịp quay của cọn nước, vẻ đẹp thanh tú của những thiếu nữ Tày như lời khẳng định: di sản không chỉ là những gì thuộc về quá khứ mà đang sống và rạng rỡ ngay trong hiện tại

Những cuộn len rực rỡ qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Tày trở thành những họa tiết tinh xảo, dệt nên tâm hồn và niềm tự hào dân tộc

Bên khung cửi cổ truyền, nhịp thoi đưa đều đặn như nhịp đập của thời gian, nơi những kinh nghiệm và sự tỉ mỉ được người đi trước tận tình truyền dạy cho thế hệ sau

Đan lát không chỉ là nghề, mà là nghệ thuật của sự kiên nhẫn. Các thế hệ phụ nữ Tày biến những nan tre, nan trúc bình thường thành các vật dụng tinh xảo

Nơi tri thức bản địa được trao truyền một cách tự nhiên và bền bỉ nhất

Những ngón tay tảo tần, thoăn thoắt đan cài từng sợi nan, không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn đang dệt lên sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại

Khoảnh khắc đong đầy yêu thương, khi thế hệ cao niên tận tay chỉnh sửa bộ áo chàm truyền thống cho thiếu nữ Tày. Đây không chỉ là trang phục, mà còn là linh hồn, là câu chuyện của bản sắc được gìn giữ và tiếp nối

Dưới mái hiên nhà sàn ấm áp, cả gia đình quây quần gói bánh chưng – một nghi thức tâm linh và văn hóa không thể thiếu, kết nối tình thân và lòng biết ơn tổ tiên của người Tày

Giai điệu Then cùng tiếng đàn Tính tẩu lại vang vọng, khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản đã trở thành nội lực đưa du lịch địa phương vươn xa

THANH MIỀN