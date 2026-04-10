Lấy mẫu cá bớp chết để xét nghiệm tìm nguyên nhân, hướng dẫn xử lý nuôi lồng bè ở Lý Sơn

SGGPO

Ngày 10-4, ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi nhận được tin cá bớp chết hàng loạt, Chi cục Thủy sản - Biển đảo đã lấy mẫu, nắm bắt tình hình và đề xuất hướng dẫn xử lý nuôi cá lồng bè.

Tại thời điểm kiểm tra, Chi cục Thủy sản - Biển đảo đã tiến hành kiểm tra lâm sàng và hướng dẫn các hộ nuôi các biện pháp xử lý nhanh nhằm hạn chế tình trạng cá chết, giảm thiệt hại cho người nuôi. Đồng thời, thực hiện đo nhanh một số thông số môi trường nước tại hiện trường (DO, độ mặn, pH). Chi cục cũng đã lấy 2 mẫu nước và 2 mẫu cá (tại nơi lồng nuôi đặt trong và ngoài khu vực Vũng neo đậu) gửi cơ quan chức năng để xét nghiệm.

đình nhựt (6).JPG
Chi cục Thủy sản - Biển đảo đã lấy 2 mẫu nước và 2 mẫu cá gửi cơ quan chức năng để xét nghiệm.
Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, Chi cục Thủy sản - Biển đảo đề nghị UBND đặc khu Lý Sơn khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời tiếp tục hướng dẫn các hộ nuôi triển khai các biện pháp xử lý nhằm hạn chế rủi ro.

Theo đó, cần di chuyển lồng bè đến khu vực có dòng chảy thông thoáng, độ sâu phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường ở mức tối ưu (DO > 5 mg/L, pH 7,5–8,3). Khoảng cách giữa các lồng bè phải được bố trí hợp lý để tăng cường lưu thông nước và hạn chế lây nhiễm chéo.

đình nhựt (7).jpg
Cá bớp chết hàng loạt

Các hộ nuôi treo túi vôi xung quanh lồng/bè (khoảng 2kg vôi/túi) nhằm hạn chế sự phát triển của mầm bệnh trong khu vực nuôi. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe cá hàng ngày; tuyệt đối không dùng chung dụng cụ giữa các lồng để tránh lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, bổ sung men vi sinh, vitamin C, khoáng chất và chất kích thích miễn dịch (Beta-glucan) để tăng sức đề kháng cho cá, thường xuyên vệ sinh lưới lồng nhằm tăng lưu lượng trao đổi nước trong và ngoài lồng nuôi, hạn chế tối đa việc di chuyển cá giữa các ô lồng.

Đối với lưới lồng và dụng cụ có cá chết, cần tiêu độc, khử trùng kỹ lưỡng. Xác cá chết phải được thu gom, xử lý bằng hóa chất sát trùng mạnh (như vôi bột hoặc Chlorine) và chôn lấp đúng quy định, tuyệt đối không vứt xuống biển hoặc khu vực nuôi. Đồng thời, chủ động thu hoạch đối với cá đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại.

đình nhựt (5).jpg
Người nuôi cần tiến hành biện pháp chăm sóc đối với số lượng cá còn lại, giảm thiểu thiệt hại.
Trước đó, cuối tháng 3, các hộ nuôi lồng bè tại Lý Sơn tiến hành kéo bè vào khu vực Vũng neo đậu tàu thuyền để tránh gió mùa Tây Nam, hạn chế sóng lớn gây thiệt hại về lồng bè và ảnh hưởng cá đang nuôi. Từ ngày 31-3, các hộ nuôi bắt đầu phát hiện cá có dấu hiệu bỏ ăn, mất nhớt, phần bụng xuất hiện nhiều chấm đỏ nhỏ dưới da. Sau đó, cá bắt đầu chết hàng loạt và kéo dài cho đến nay.

Hiện tại, 57/57 bè đang nuôi đều xảy ra hiện tượng cá chết với số lượng nhiều, chủ yếu là cá bớp với trọng lượng khoảng từ 0,5 – 5kg/con, cá đã có thời gian thả nuôi từ tháng 8-2025 đến nay.

NGUYỄN TRANG

