Triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Đây là hoạt động trọng tâm trong việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947 - 2027) ở TP Huế.

Trước khi tổ chức lấy mẫu, Ban chỉ đạo 515 cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo 515 cho biết, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế để phục vụ công tác giám định ADN.

Lấy mẫu, số hóa thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Toàn bộ quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển đến bàn giao mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang.

VĂN THẮNG