Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 sẽ tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hơn cả một lễ hội

Với nhiều golfer tham gia Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024, ngoài việc thỏa mãn niềm đam mê với bộ môn thể thao này, họ còn mong muốn lan tỏa tính nhân văn của chương trình mang lại. Anh Nguyễn Văn Cẩn, một golfer tham gia lễ hội cho biết: “Qua phương tiện truyền thông tôi được biết lễ hội sẽ trích kinh phí hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa nên tôi đã rủ thêm một số bạn bè đăng ký tham gia để cổ vũ giá trị nhân văn mà lễ hội hướng đến”.

Á hậu Miss Cosmo 2023 Hoàng Nhung chia sẻ, khi biết lễ hội sẽ trích một phần kinh phí để giúp đỡ các em học sinh thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP đề xướng và tổ chức từ năm 2023 đến nay, cô không ngần ngại gật đầu để trở thành Đại sứ đồng hành, bởi đây là những giá trị mà cô theo đuổi từ nhiều năm nay.

Chị Phan Thị Hoàng Nhung (hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại TP Nha Trang) chia sẻ: “Với những người trẻ, ngoài tiếp cận golf là bộ môn mới, cơ hội tham gia thi đấu sẽ giúp những người như tôi có dịp giao lưu với nhiều người, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Tôi cũng rất bất ngờ vì một phần số tiền đăng ký tham gia thi đấu của mình sẽ góp phần vào hoạt động ý nghĩa do Báo SGGP tổ chức, chăm lo, tiếp sức sức thêm nguồn vật lực chăm lo cho các em học sinh nghèo, khó khăn ở vùng sâu, vùng xa ngay trên nơi mình sinh sống”.

“Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” sẽ đến với Khánh Hòa

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, đồng Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024, cho biết: “Lễ hội golf Việt - Nha Trang 2024 đã có nhiều hoạt động nhân văn, đó là nghĩa cử trao 500 triệu đồng cho chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP để góp thêm nguồn vật lực chăm lo cho các em học sinh nghèo, khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Sắp tới, Báo SGGP sẽ triển khai chương trình này tại tỉnh Khánh Hòa với tổng số tiền 200 triệu đồng để chăm lo cho các em học sinh của tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu chia sẻ, Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 không chỉ góp phần đưa golf Việt phát triển vươn tầm thế giới mà còn là cơ hội để Việt Nam nói chung và TP Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng gửi lời chào đến bạn bè quốc tế; khẳng định nơi đây là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Địa phương rất vui mừng và vinh dự được Báo SGGP chọn là địa điểm tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 và hy vọng sẽ trở thành một sự kiện thường niên được tổ chức tại đây.

Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP phát động từ tháng 3-2023. Kể từ đó đến nay, chương trình đã đi qua, trao quà, học bổng, cải tạo không gian thư viện, xây trường học, lắp đặt trang thiết bị học tập… cho hàng chục trường học trên khắp cả nước với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, chăm lo sự phát triển về thể chất, tri thức, tinh thần cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… Sau sự kiện Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 thành công rực rỡ, lần đầu chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” sẽ đến với tỉnh Khánh Hòa.

Mới đây, Báo SGGP đã thực hiện chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” tại Trường Tiểu học Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). Đây là địa chỉ thứ hai tại Lâm Đồng được thụ hưởng những trang thiết bị dạy và học từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Cô Phạm Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh, cho biết: “Mỗi món quà, mỗi suất học bổng và mỗi lời chia sẻ từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP tổ chức cùng nhà tài trợ chứa đựng tình cảm ấm áp, đủ đầy và sự khích lệ lớn lao đối với các em học sinh tại trường. Những món quà quý giá này giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm học tập”.

Ban tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 chân thành cảm ơn sự đồng hành quý báu của Nhà tài trợ bạch kim Nam A Bank cùng các nhà tài trợ đồng hành: Đôi Dép, Duy Trang Group, FORD Nha Trang, Vietjet Air, Carlsberg, Khách sạn Galina, Golf Group, Havana Nha Trang Hotel, Vinpearl Golf, KN Golf Links, Fiditour, Nhà hát Đó, Hoàng Gia Pearl, Lis Spa, Best Western Premium, Tictours Travel, Go Green, Care:nel, An Khang Media, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty May Nhà Bè, LoonEyes Studio, sân golf Đồi Cù, Royal Golf & Villa, nhà tài trợ vận chuyển Lucky Boss, đơn vị vận chuyển Khang Thịnh; sự đồng hành chuyên môn của Hiệp hội Golf Việt Nam, VG Events và đồng hành đại sứ của Unimedia…