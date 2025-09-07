Lenovo ra mắt dải sản phẩm mới tích hợp AI

Tại sự kiện Lenovo Innovation World 2025, Lenovo đã ra mắt loạt sản phẩm mới, tích hợp AI tiên tiến nhất từ trước đến nay, bao gồm máy tính PC hiệu năng cao, máy tính bảng thông minh và các thiết bị chơi game mạnh mẽ.

Dải sản phẩm mới của Lenovo

Dải sản phẩm mới này thể hiện rõ tầm nhìn “Smarter AI for All” của Lenovo — đưa AI tạo sinh (GenAI) và trí tuệ lai (hybrid intelligence) hiện diện ở mọi khía cạnh trong công việc, sáng tạo, giải trí và cuộc sống thường nhật.

ThinkPad P16 Gen 3﻿

Đáp ứng nhu cầu về sức mạnh điện toán vượt trội, Lenovo mở rộng danh mục máy trạm chuyên dụng tích hợp AI, dẫn đầu là ThinkPad P16 Gen 3 hoàn toàn mới, cùng các phiên bản nâng cấp của ThinkPad P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 và P14s i Gen 6. Với các tùy chọn cấu hình hiệu năng cao, dòng máy trạm di động này được tối ưu để hỗ trợ phát triển ứng dụng AI và đáp ứng những quy trình sáng tạo yêu cầu hiệu suất mạnh mẽ ở mọi cấp độ.

Ngoài ra, Lenovo ra mắt ThinkPad X9 Aura Edition phiên bản màu Trắng Ngọc Sương Mai (Glacier White), một trong những chiếc PC Copilot+ được tối ưu hóa bởi AI của Lenovo với hai tùy chọn màn hình 14” và 15”.

ThinkVision P40WD-40

Với người dùng cần hỗ trợ đa nhiệm và nâng cao năng suất, Lenovo giới thiệu màn hình cong siêu rộng 39,7” ThinkVision P40WD-40, độ phân giải 5120x2160, tích hợp cổng Thunderbolt 4 và thiết kế tiết kiệm năng lượng giúp giảm tiêu thụ điện.

Trải nghiệm hiển thị được nâng tầm với dòng ThinkPad Smart Dock mới, nổi bật là Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 hiệu suất cao, hỗ trợ quản lý thiết bị dựa trên đám mây và kết nối tối đa bốn màn hình có tần số quét cao.

Lenovo Legion Go.

Lenovo cũng nâng tầm trải nghiệm gaming cho game thủ PC với Lenovo Legion Go (8,8"), thiết bị PC gaming cầm tay được trang bị tay điều khiển TrueStrike cải tiến, màn hình OLED chất lượng cao và thời lượng pin tối ưu.

Cùng với đó, hãng giới thiệu Legion Pro 7 (16") và ba màn hình Legion Pro OLED mới (32UD-10, 27UD-10, 27Q-10) với tốc độ quét siêu nhanh và hình ảnh PureSight rực rỡ, đáp ứng mọi nhu cầu gaming đỉnh cao.

Yoga Tab FlickLift

FlickLift là chiếc Yoga Tab mới dành cho giới sáng tạo và thế hệ số, sở hữu màn hình 3.2K PureSight Pro, các tính năng AI có sẵn trên thiết bị và bút Lenovo Tab Pen Pro giúp chuyển phác thảo thành hình ảnh hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Trong khi đó, mẫu máy tính bảng siêu nhẹ Idea Tab Plus được tích hợp sẵn các công cụ AI như Smart Notes, Circle to Search và Gemini trong một thiết kế gọn nhẹ, đầy màu sắc.

KIM THANH