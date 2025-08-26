Đời sống công nghệ

Schneider Electric mở rộng danh mục thiết bị tự động hóa công nghiệp Easy Series

SGGPO

Schneider Electric, tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về chuyển đổi số, quản lý năng lượng và tự động hóa, đã mở rộng danh mục thiết bị tự động hóa công nghiệp mới nhất thuộc dòng Easy Series tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm Easy CRS-Control Relay Signaling của Schneider Electric

Ba nhóm sản phẩm mới nhất bao gồm Easy CRS - Control Relay Signaling (các thiết bị điều khiển, công tắc, đèn báo), Easy Power Supply (thiết bị cấp nguồn Easy) và Easy Drives (dòng biến tần Easy). Các sản phẩm mới này được phát triển dựa trên hơn 15 năm phát triển của Easy Series, tích hợp những cải tiến công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp trong nước.

Đáng chú ý, các sản phẩm đã sẵn sàng kết nối với hệ sinh thái quản lý số EcoStruxure của Schneider Electric, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp hạ tầng sản xuất và mở rộng khả năng khai thác dữ liệu cũng như ứng dụng AI trong tối ưu vận hành. Nhờ tính ứng dụng linh hoạt, Easy Series có thể phục vụ nhiều lĩnh vực như sản xuất, năng lượng hay hạ tầng, đồng thời giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô.

Thế hệ sản phẩm mới này được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu chi phí, vận hành ổn định và dễ triển khai trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Tại Việt Nam, các sản phẩm sẽ được phân phối thông qua bốn đối tác chiến lược: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phương Minh, Công ty TNHH Kỹ thuật A&E, Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thiết bị Điện An Mỹ.

