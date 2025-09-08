Liên tiếp bị ong vò vẽ tấn công, hai người tử vong

Chỉ trong hai ngày, tại Gia Lai và Cà Mau liên tiếp xảy ra hai vụ ong vò vẽ tấn công khiến hai người thiệt mạng, ba trẻ nhỏ phải nhập viện cấp cứu.

Tại Gia Lai, ngày 8-9, Bệnh viện Nhi tỉnh cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho 3 trẻ em bị ong vò vẽ đốt, trong đó một trường hợp không qua khỏi, hai em còn lại đang được theo dõi tích cực.

Một em nhỏ bị ong vò vẽ đốt ở phường An Phú vẫn đang được điều trị

Các nạn nhân gồm: Ksor Thơ (SN 2020, xã Ia Chía, Gia Lai) – tử vong do phản vệ độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn; A Tiến (SN 2021, xã Kon Braih, Quảng Ngãi) – phản vệ độ III, đang được lọc máu tích cực; Trần Minh Quân (SN 2014, phường An Phú, Gia Lai) – phản vệ độ I, sức khỏe tạm ổn.

Theo thông tin ban đầu, cả 3 em cùng bị ong vò vẽ tấn công khi đang chơi ở khu vực phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Các em được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vào chiều 7-9.

Tại Cà Mau, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6-9, bà D.T.Q. (35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm) cùng con trai T.V.P. (3 tuổi) mang cơm đến chỗ làm cho chồng. Trên đường trở về, hai mẹ con bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công, đốt nhiều vết trên cơ thể.

Người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đốt quá nhiều và phản ứng quá nặng, bà Q. đã không qua khỏi. Bé P. được chuyển đến Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau trong tình trạng bị hơn 50 vết đốt, hiện sức khỏe đã tạm ổn và đang được theo dõi tích cực.

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Khánh Lâm đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân, giúp gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Các bác sĩ cảnh báo: ong vò vẽ có nọc độc mạnh, khi đốt có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, sốc phản vệ và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Người dân cần: - Nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi khu vực có ong, - Lấy ngòi ong ra khỏi cơ thể bằng dụng cụ sạch, - Chườm lạnh vùng bị đốt để giảm sưng đau, - Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

HỮU PHÚC - TẤN THÁI