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Thí điểm Trạm Công dân số tích hợp tiện ích thương mại

SGGP

TPHCM đang triển khai thí điểm mô hình Trạm Công dân số theo hướng tích hợp dịch vụ công, tiện ích dân sinh và các nền tảng thương mại số tại khu dân cư và các điểm công cộng.

Mô hình tích hợp nhiều tiện ích như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, đăng ký khám bệnh, tư vấn y tế từ xa và mua sắm nhu yếu phẩm. Trong đó, SATRA là một trong những đơn vị tham gia cung cấp tiện ích thương mại và hàng tiêu dùng. Sau hơn 3 tháng thí điểm, mô hình đã triển khai 3 trạm với hơn 3.200 lượt phục vụ và tỷ lệ hài lòng trên 95%. Theo kế hoạch năm 2026, mô hình dự kiến mở rộng tại nhiều khu dân cư, nhà ga metro và điểm công cộng trên địa bàn TPHCM.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cùng với chuyển đổi số đô thị, các mô hình “điểm chạm số” tích hợp thương mại - dữ liệu - dịch vụ công sẽ trở thành một phần của hạ tầng thương mại và tiện ích đô thị trong tương lai.

PHÚC ANH

Từ khóa

SATRA Hàng tiêu dùng Nhu yếu phẩm Năm 2026 Tiện ích Metro Khám bệnh Nhà ga Tích hợp Thí điểm

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