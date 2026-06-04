Chuyển động kinh tế xanh

SATRA tăng hiện diện khu vực trường học, khu dân cư

SGGP

SATRA đang đẩy mạnh phát triển các mô hình phân phối “điểm chạm gần dân” tại trường học, bệnh viện, khu dân cư và chung cư nhằm mở rộng độ phủ hệ thống bán lẻ.

Theo doanh nghiệp, chiến lược mới không chỉ tập trung mở rộng quy mô điểm bán mà còn hướng đến phát triển mô hình phân phối linh hoạt, kết hợp giữa bán lẻ trực tiếp, thương mại điện tử và logistics giao hàng nhanh. Song song đó, SATRA tiếp tục nghiên cứu phát triển các gói sản phẩm phục vụ bếp ăn tập thể, suất ăn trường học và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu tại khu dân cư. Doanh nghiệp cũng đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác logistics, công nghệ và dữ liệu nhằm nâng cao khả năng điều phối hàng hóa, tối ưu vận hành và nâng trải nghiệm mua sắm đa kênh cho người tiêu dùng.

Theo nhiều chuyên gia, cùng với quá trình đô thị hóa và thay đổi hành vi tiêu dùng, mô hình phân phối tích hợp giữa bán lẻ, logistics và dữ liệu đang trở thành xu hướng mới của ngành thương mại hiện đại.

HOÀNG MAI

Từ khóa

SATRA Bếp ăn tập thể Logistic Suất ăn Giao hàng Nghiên cứu phát triển Bán lẻ Thương mại điện tử Phân phối Đô thị hóa

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