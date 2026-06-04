Vissan mở rộng vùng nguyên liệu

Tại hội thảo “Giới thiệu chuỗi thực phẩm an toàn” vừa tổ chức tại TPHCM, Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) cho biết đang tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu nhằm nâng cao khả năng cung ứng thực phẩm an toàn cho thị trường.

Khách hàng mua sản phẩm Vissan tại Satra mart đường Phạm Hùng

Theo doanh nghiệp, Xí nghiệp chăn nuôi tại khu vực Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) và trại chăn nuôi tại TP Đồng Nai hiện là những nền tảng nguồn nguyên liệu quan trọng với năng lực cung ứng hơn 42.000 con heo mỗi năm. Trong giai đoạn tới, Vissan định hướng phát triển thêm các dự án chăn nuôi tại TPHCM và TP Đồng Nai, hướng đến mục tiêu nâng tổng năng lực cung ứng lên hơn 90.000 con heo mỗi năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu triển khai dự án nhà máy thực phẩm tại Tây Ninh nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn của thị trường.

Theo Vissan, việc mở rộng vùng nguyên liệu và đầu tư công nghệ là một phần trong chiến lược phát triển chuỗi thực phẩm xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc và an toàn bền vững.

KHÁNH CHI