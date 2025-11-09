Lời kể xúc động của 3 người dân đặc khu Lý Sơn sống sót sau 2 ngày lênh đênh trên biển

Sáng 9-11, ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn thăm hỏi, động viên ba người dân vừa được cứu sống sau gần 48 giờ trôi dạt trên biển.

Clip: Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy đặc khu Lý Sơn, thăm hỏi động viên 3 người dân vừa được cứu sống. Thực hiện: ĐÌNH NHỰT

Ba nạn nhân gồm ông Lê Văn Sanh (thôn Tây An Hải), ông Phan Duy Quang và ông Dương Quang Cường (cùng trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn). Đây là những người tham gia ứng cứu một người gặp nạn trên biển vào chiều 6-11 và sau đó bị sóng cuốn trôi, mất liên lạc.

Ông Lê Văn Sanh kể lại: "Khi thấy anh Cường nhảy xuống biển, tôi và anh Quang không nghĩ ngợi gì, chỉ cố tìm cách cứu người. Sau khi đưa anh Cường lên thúng, sóng lớn liên tục đánh trôi ra xa. Càng về khuya, sóng càng mạnh. Có lúc tưởng chừng không thể cầm cự nổi, nhưng tôi chỉ nghĩ tới vợ con đang chờ ở nhà, phải sống".

Clip: Lời kể của ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh vừa được cứu sống trở về. CLIP do Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cung cấp

Trong lúc lênh đênh giữa biển, ông Sanh vớt được nửa quả táo đã hư và một nửa chai nước có chữ Trung Quốc trôi dạt. “Chỉ có táo và chút nước cầm hơi suốt 2 ngày”, ông kể. Khi thấy tàu hàng đi qua, cả ba cố vẫy tay cầu cứu nhưng bất thành. Đến khi thúng bị sóng đánh lật, cả ba bị chia cắt. "Trước khi tách ra, anh Quang đã đuối sức, nói anh không gắng nổi nữa, bảo chúng tôi cứ bơi đi…”, ông Sanh xúc động nhớ lại.

Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy đặc khu Lý Sơn, đến thăm hỏi gia đình tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Trong lúc gần như kiệt sức, ông Sanh liên tục khấn cầu Nam Hải đại tướng quân, Bà Thiên Y A Na, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ để cả ba được sống sót.

Ông Sanh được tàu An Vĩnh Express cứu vớt tại vị trí cách đảo Lý Sơn khoảng 56 hải lý về phía Nam Đông Nam. Hiện sức khỏe ông đã ổn định.

Cùng điều trị tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn, ông Phan Duy Quang – người được tàu Hải Nam 39 cứu lúc 8 giờ 45 sáng 8-11 – cho biết: “Lúc đó tôi không còn nghĩ được chuyện gì nữa. Khi lên tàu, được chăm sóc sức khỏe, tôi chỉ còn nghĩ đến hai người còn lại, mong họ vẫn còn sống”.

Cả 3 trở về an toàn vào tối 8-11. Ảnh: MAI TUẤN

Sau khi tỉnh lại, ông Quang tha thiết nhờ tàu tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại. “Tôi nhớ lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 8-11, tôi và anh Sanh bị sóng đánh tách ra. Còn anh Cường bị cuốn đi trước đó. Tôi nghĩ anh Sanh vẫn quanh khu vực ấy, nên cầu mong có thể cứu kịp”, ông Quang chia sẻ.

Hiện sức khỏe cả ba người đang dần ổn định, tinh thần được chăm sóc, theo dõi sát tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn.

NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT