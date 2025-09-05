Lợi thế của xe máy điện Việt Nam

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong tiến trình chuyển đổi phương tiện xanh, mở ra cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động giữa các hãng xe máy điện.

Xe máy điện VinFast đang chiếm ưu thế trên thị trường

Việt Nam hiện là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia… với khoảng 50 triệu xe đang lưu thông. Trước yêu cầu giảm phát thải và phát triển giao thông bền vững, xu hướng sử dụng phương tiện xanh, đặc biệt là xe máy điện, đang ngày càng được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, thị trường xe máy điện Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với cuộc cạnh tranh của nhiều “ông lớn”. Các thương hiệu xe máy điện như VinFast, Honda, YADEA, Pega, Yamaha… tung ra các sản phẩm mới, với ưu điểm về thiết kế, tốc độ và giá thành.

Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện quan tâm nhiều hơn đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, đặc biệt là hạ tầng sạc và chính sách bảo hành, hậu mãi. Điều này giải thích vì sao các hãng xe điện chuyển hướng đầu tư mạnh vào hệ sinh thái pin và trạm đổi pin.

Hệ sinh thái này không chỉ giải quyết bài toán quãng đường di chuyển, mà còn xây dựng lòng tin của khách hàng, yếu tố quan trọng khi cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Trong cuộc đua mở rộng hạ tầng, VinFast đặt mục tiêu xây dựng 150.000 trạm đổi pin xe điện trên toàn quốc trong vòng ba năm tới, riêng năm 2025 sẽ triển khai khoảng 6.000 trạm. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Song song đó, VinFast cũng phối hợp hệ thống đại lý triển khai nhiều chương trình hậu mãi và ưu đãi cho khách hàng. Trong tháng 9-2025, khách hàng mua xe máy điện VinFast tại showroom VFXanh sẽ nhận được quà tặng như thảm lót xe cao cấp và gói An Tâm gồm nón bảo hiểm, áo mưa, gói bảo dưỡng 1.000km…. Ngoài ra, khách hàng tham gia chương trình “chuyển đổi xanh” sẽ được giảm trực tiếp 10% giá trị xe và hỗ trợ thêm 2% lệ phí trước bạ… giúp việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng và kinh tế hơn.

BÌNH LÂM