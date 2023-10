Long An: Xử lý quán karaoke xây dựng trên đất nông nghiệp và các cá nhân, tổ chức liên quan

Ngày 13-10, ông Đào Hữu Tấn, quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết, ngành chức năng huyện Cần Đước vừa có buổi làm việc với hộ kinh doanh karaoke Hoàng Gia (ấp 3, xã Long Cang), đồng thời thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke của hộ kinh doanh này.

Theo ghi nhận, điểm kinh doanh karaoke Hoàng Gia được đầu tư, xây dựng kiên cố với mỗi phòng diện tích 20-35m² (tổng diện tích hơn 370m²) tại xã Long Cang và đã được các ngành chức năng huyện Cần Đước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; ngành chức năng cũng đã kiểm tra, thẩm định về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên thực tế, quán karaoke này được xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp không có giấy phép xây dựng và có nhiều sai phạm.

Ông Đào Hữu Tấn, quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết, kết quả kiểm tra nhận thấy quán karaoke Hoàng Gia hiện hữu được xây dựng và hoạt động trên thửa đất số 06, tờ bản đồ số 09, vị trí tại ấp 3, xã Long Cang không đúng vị trí theo hồ sơ đăng ký kinh doanh (chủ cơ sở chỉ được cấp phép xây dựng quán karaoke tại thửa đất số 04, tờ bản đồ số 09, vị trí tại ấp 3, xã Long Cang).

Ngành chức năng huyện Cần Đước đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng hoạt động việc kinh doanh karaoke, ra quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với karaoke Hoàng Gia đã cấp trước đó.

Ngoài ra, Phòng TN-MT huyện Cần Đước đã lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai đối với chủ sử dụng đất. Hiện, UBND huyện Cần Đước đang xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định với chủ quán karaoke nói trên.

“Sau khi UBND huyện Cần Đước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ karaoke Hoàng Gia, sẽ làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời báo cáo kết quả UBND tỉnh Long An. Hiện tại, hộ kinh doanh karaoke Hoàng Gia đã chấp hành ngưng toàn bộ hoạt động và đã tháo bản hiệu kinh doanh đối với địa điểm tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An”, ông Đào Hữu Tấn nói.