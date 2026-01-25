Lotte mart tung loạt khuyến mại lớn cho nhiều ngành hàng dịp tết

Trong bối cảnh nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu, Lotte mart triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, người tiêu dùng sắm “Tết Đủ Đầy”, sum vầy trọn niềm vui mà không phải quá lo lắng về ngân sách.

Với thông điệp “Tết Đủ Đầy – Tết Sum Vầy – Tết Tiện Lợi – Tết Xanh”, Lotte mart mang đến mùa tết trọn vẹn cho người tiêu dùng thông qua các sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu chi tiêu. Đồng thời, hệ thống siêu thị còn cung cấp đa dạng giải pháp quà tặng cùng dịch vụ giao hàng tận nhà, đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của các gia đình bận rộn.

Siêu thị triển khai đồng loạt nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm

Từ nay đến hết ngày 3-2, Lotte mart triển khai những chương trình khuyến mại đầu tiên tập trung cho các sản phẩm tết với tên gọi “Mã Đáo Săn Lộc”. Theo đó, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô chế biến món tết được giảm giá đến 40%; bánh kẹo, ngũ cốc giảm đến 39%; đồ uống, nước giải khát ưu đãi lên đến 43%. Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, rau củ tươi, và các loại trái cây nhập khẩu như dâu Hàn Quốc, cherry Chile, táo Juliet Pháp… giảm giá đến 32%.

Trong mọi dịp lễ lớn, khách hàng thành viên Lotte mart luôn là nhóm được hưởng “nhân đôi” quyền lợi. Đến hết 3-2, ngoài tận hưởng chương trình khuyến mại chung, khách hàng thành viên còn được nhận nhiều ưu đãi độc quyền như mua 1 sản phẩm “Giá cực sốc” giảm đến 51%, “Siêu Coupon – Siêu rẻ” giảm đến 50%, cùng nhiều ưu đãi độc quyền khác.

Năm nay, Lotte mart mang đến giải pháp quà tết với mức giá đa dạng từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, phù hợp mọi nhu cầu biếu tặng. Ngoài các mẫu giỏ quà truyền thống, siêu thị còn giới thiệu giỏ quà chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp, hộp quà thực phẩm cao cấp như thịt bò nhập khẩu, đồ khô chất lượng cao và nhiều hộp quà “xanh” gồm trái cây, củ quả tươi - xu hướng quà tặng đang được nhiều gia đình hiện đại quan tâm.

Lotte mart sẵn sàng hàng hóa phục vụ người tiêu dùng mua sắm tết

Bên cạnh đó, với giải pháp mua sắm linh hoạt, khách hàng có thể kết hợp hài hòa giữa mua sắm trực tiếp tại siêu thị và trực tuyến thông qua ứng dụng Lotte mart Online.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người tiêu dùng đã có thể đặt mua đầy đủ thực phẩm, đồ tết mọi lúc, mọi nơi. Cùng chính sách miễn phí giao hàng cho đơn từ 150.000 đồng, khách hàng có thể tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển mà vẫn yên tâm về chất lượng sản phẩm và độ tươi ngon như mua sắm trực tiếp tại siêu thị.