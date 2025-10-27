Lũ vây Bệnh viện Trung ương Huế, khẩn cấp di dời bệnh nhân

Tối 27-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an được điều động đến giúp di dời các bệnh nhân từ tầng thấp lên tầng cao, ngay khi lũ sông Hương bủa vây bệnh viện này.

>>> Video: Lực lượng Công an TP Huế hỗ trợ di dời các bệnh nhân lên tầng cao ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại các khoa Da liễu, Bệnh phổi, Bệnh nhiệt đới, Nội thần kinh - Đột quỵ và tầng 1 Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế, nước lũ dâng cao gần sát giường bệnh.

Bệnh nhân ở tầng 1 được hỗ trợ lên tầng cao ở Bệnh viện Trung ương Huế

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an khẩn cấp di dời bệnh nhân và cùng trang thiết bị, máy móc từ các khoa ở tầng thấp lên khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế có phương án đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị trước tình hình mưa lũ.

Đồng thời, đề nghị các y bác sĩ thường xuyên túc trực, nhanh chóng di chuyển các trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách lên chỗ cao hơn, hạn chế đi lại trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, phía bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống camera để giám sát khi có sự cố xảy ra, nhằm kịp thời xử lý.

Lực lượng quân đội giúp Bệnh viện Trung ương Huế di dời đồ đạc, trang thiết bị lên cao

Cùng thời điểm, lũ sông Hương vượt mốc hơn 5m, vượt báo động 3 là 1,54m, cao hơn các đợt lũ lịch sử năm 2020 và 2023. Trung tâm TP Huế chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt.

>>> Video và hình ảnh lực lượng vũ trang TP Huế di dời người dân vùng ngập lụt đi tránh lũ.

Chiều cùng ngày, 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương đưa 30 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng cơ sở 2 đến cơ sở 1 ở TP Huế để bảo đảm an toàn trước mưa to, lũ lớn.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp động viên các bệnh nhân cũng như các lực lượng hỗ trợ.

>>> Video: Quân đội đưa 30 bệnh nhân ở Huế đi tránh lũ.

Có mặt tại điểm di chuyển các bệnh nhân, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, động viên các bệnh nhân cũng như các lực lượng hỗ trợ. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng quân đội khi đã kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ bệnh nhân.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 A Lưới và lực lượng dân quân cũng đã đưa 61 hộ/250 khẩu thôn Trù Pỉ đến các vị trí an toàn. Ban CHQS các phường, xã cũng đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương di dời hàng chục hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con.

VĂN THẮNG - QUANG ĐẠO