Lực lượng vũ trang cùng dân chống lũ

Mưa lũ ở các tỉnh Nam Trung bộ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương phải chịu cảnh ngập sâu, nhất là tại Khánh Hòa. Lực lượng công an, quân đội tham gia ứng cứu, hỗ trợ người dân chống chọi với lũ lụt.

Nước lũ dâng cao, giao thông tê liệt

Từ đêm 19 đến chiều 20-11, nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra. Toàn tỉnh đã có 162 điểm thuộc 54 xã, phường bị ngập lụt. Nhiều gia đình ở khu vực Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh, Diên An, Diên Điền… nước ngập đến mái nhà, nhiều hộ dân phải leo lên gác xép, mái nhà để chờ cứu hộ; một số người phải đục mái nhà để thoát thân.

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) chìm trong nước. Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại xã Tây Khánh Vĩnh, hơn 1.000 người trú tạm tại nhà thờ nhưng thiếu lương thực, nhiều người phải leo lên núi tránh lũ trong đêm. Ghi nhận đến tối 20-11, nước lũ dâng cao ở hầu hết các phường, xã trọng điểm phía Tây và phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, giao thông nội ô tê liệt. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 21 xe cơ giới các loại, phối hợp với hàng ngàn lực lượng địa phương tham gia cứu hộ, giúp đỡ người dân bị ngập lụt ở Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu huy động tối đa phương tiện, lực lượng để cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân. Lực lượng cứu hộ đã triển khai trực tiếp xuống hiện trường, tập trung sơ tán dân, chống đói, rét và bảo vệ các nhóm yếu thế.

Lực lượng công an tiếp cận các vùng dân cư bị ngập sâu ở hạ du sông Hà Thanh (tỉnh Gia Lai) để ứng cứu những người già, phụ nữ mắc kẹt 2 ngày trong lũ. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại Lâm Đồng, chiều 20-11, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết, ngay trong tối cùng ngày đã tăng cường 100 cán bộ cùng 20 xuồng cứu sinh chia theo các khu vực hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp. Quân khu 7 cũng triệu tập gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh Lâm Đồng.

Rạng sáng cùng ngày, đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 70m, sâu 40m, chia cắt hoàn toàn quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tính đến chiều 20-11, 4/6 tuyến đường đèo dẫn vào Đà Lạt đã bị sạt lở chia cắt hoàn toàn. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã cấm tất cả xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua hai đèo còn lại là Tà Nung và Sacom để đảm bảo an toàn.

Đến chiều 20-11, nhiều xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngập sâu trong nước, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội được điều động đến ứng cứu. Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm ứng cứu các nạn nhân vùng nguy hiểm. Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện đã điều động các ca nô tiếp cận các khu vực ngập nặng tại phường Sông Cầu để ứng cứu và cung cấp thực phẩm cho người dân bị cô lập trên địa bàn. Lực lượng quân đội cũng đã cung cấp cho người dân các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây và Đồng Xuân 1 tấn lương khô để phục vụ bà con.

Chiều cùng ngày, nhiều ca nô công suất lớn chở theo nhu yếu phẩm cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk chia thành nhiều hướng tốc lực cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ...

Cứu trợ, tiếp sức người dân vùng ngập nặng

Ngày 20-11, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, mưa trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai đã giảm, nước lũ rút chậm. Tranh thủ thời điểm này, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an và lực lượng tại chỗ triển khai tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân. Tại các vùng ngập nặng như Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, lực lượng chức năng dùng ca nô, xuồng, tàu kiểm ngư tiếp cận các khu vực ngập sâu để cứu trợ. Dọc đường Hùng Vương, quốc lộ 19 mới, quốc lộ 1D, nhiều đoàn xe cứu trợ liên tục đổ về hỗ trợ người dân dọn lũ.

Bộ đội tiếp tế chăn màn, quần áo cho người dân vùng lũ phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai). Ảnh: NGỌC OAI

Tại các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai như Ia Hiao, Sró, Ia Pa, Pờ Tó, Ayun Pa, An Khê, Uar, Phú Túc, Ia Rsai, nước lũ đã rút, nhiều nơi nhà dân không còn ngập. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt do đường vào thôn, buôn còn ngập hoặc hư hỏng. Ghi nhận vào chiều 20-11, tại xã Ia Pa, phần lớn khu dân cư nước đã thoát, để lại bùn đất cùng nhiều tường rào bị đổ sập; đồ đạc ngổn ngang. Một số trường học vẫn còn ngập nước. Địa phương đã huy động công an, xã đội, dân quân hỗ trợ dọn bùn đất tại các điểm nước rút.

Tại xã Ia Hiao, nước đã rút ở các thôn, buôn, 700 căn nhà từng bị ngập nay đã khô. Người dân dọn dẹp nhà cửa, đưa gia súc từ nơi tránh trú về lại chuồng trại. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết địa phương đã tổ chức dọn dẹp trường học để học sinh trở lại trường, phun thuốc khử trùng tại các khu vực ngập trước đó để phòng ngừa dịch bệnh.

Huy động tổng lực sơ tán người dân đến nơi an toàn Tối 20-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại các địa phương. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị lực lượng công an, bộ đội và chính quyền địa phương các tỉnh khẩn trương tiếp cận các khu vực đang ngập sâu, cô lập để cứu dân, không để người dân tiếp tục trong tình trạng nguy cấp. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, đặc biệt là Đắk Lắk và Khánh Hòa, huy động tổng lực sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đề nghị công an, quân đội sẵn sàng nhường trụ sở làm nơi ở tạm, tổ chức nấu ăn, cung cấp nước uống, lương khô cho các hộ dân, nhất là khu vực bị cô lập, không để dân đói, khát. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an duy trì lực lượng, điều động trang thiết bị gần nhất hỗ trợ các địa phương; Bộ TT-TT khẩn trương khôi phục liên lạc, đảm bảo thông tin thông suốt. Riêng Bộ Xây dựng nhanh chóng phối hợp tỉnh Lâm Đồng xử lý các tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Tại các xã Pờ Tó, Ia Rsai, nước rút giúp hơn 880 hộ với 4.250 người không còn bị cô lập. Tuy vậy, thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) với 341 hộ dân vẫn bị chia cắt. Tại buôn Nu (xã Uar), hàng trăm người dân vẫn đang lánh nạn tại các trường học do nhà cửa còn ngập.

Tại “rốn lũ” Luật Lễ (xã Tuy Phước), mưa lớn và lũ sông Côn dâng mạnh làm sạt vỡ một đoạn đê, gây áp lực nước lớn, nhấn chìm nhiều khu dân cư. Bà Võ Thị Lưới (thôn Luật Lễ) kể: “Lũ lên quá nhanh, nhấn chìm toàn bộ gia sản. Hơn 100 con heo thịt và heo giống bị cuốn trôi; đàn bò 6 con cũng mất theo dòng lũ. Hai vợ chồng già chỉ biết chờ lực lượng đến cứu. Nhờ bộ đội mà bà con được đưa ra ngoài an toàn chớ không chẳng biết sẽ ra sao”.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: “Mưa lớn, nước chảy xiết khiến việc di dời rất khó khăn; bộ đội phải dùng dây thừng cố định phao cứu sinh để tiếp cận người dân. Hiện các lực lượng của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 tiếp tục rà soát các khu vực ngập sâu, ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và cung cấp nhu yếu phẩm. Riêng tại Luật Lễ, 150 cán bộ, chiến sĩ đang bám chốt để cứu trợ và khắc phục thiệt hại khi lũ rút”.

Lực lượng cứu hộ đưa mẹ và trẻ sơ sinh thoát khỏi vùng lũ ở Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại phường Quy Nhơn Bắc, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường, cho biết địa bàn còn 4 khu phố (1, 2, 3, 4) đang ngập sâu 2-3m. Hiện chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại; thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại tài sản rất lớn; thiệt hại về người đang chờ tổng hợp, báo cáo. “Nước đang rút dần, lực lượng công an, quân đội và lực lượng tại chỗ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực ngập sâu để hỗ trợ bà con. Quân khu 5 cùng các lực lượng đang triển khai nhân lực, phương tiện và lương thực tiếp tế cho người dân vùng ngập nặng”, ông Diễn thông tin.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đợt lũ khiến 3 người tử vong, 19.200 hộ (71.086 nhân khẩu) bị ngập, cô lập, trong đó 7.500 hộ ngập sâu 2-3m; thiệt hại ước hơn 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động 20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả. Ngay sau lũ, tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho khoảng 5.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn, mỗi hộ 2 triệu đồng/3 tháng (tổng cộng 6 triệu đồng/hộ). Tỉnh kiến nghị Trung ương cấp 2.000 tấn gạo và hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà sập; các hộ có nhà hư hỏng sẽ được hưởng chính sách của tỉnh…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến chiều tối 20-11, thiên tai ở Trung bộ đã làm 41 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 4 người) và 9 người mất tích. Đến chiều 20-11 vẫn còn 52.056 nhà bị ngập (nhiều nhất tại Đắk Lắk và Gia Lai). Các địa phương từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã sơ tán 18.837 hộ với 61.793 người. Theo báo cáo, 1.010.720 khách hàng đã bị mất điện, đến chiều 20-11 đã khôi phục cho 614.580 khách hàng, còn 396.140 khách hàng vẫn mất điện tại Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo và điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở; đồng thời điều động 4 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân tại các vùng bị cô lập do mưa lũ. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh thành huy động 41.767 lượt cán bộ chiến sĩ và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

NHÓM PV