Lực lượng vũ trang TPHCM kết nạp hơn 300 đảng viên mới

Giai đoạn 2022-2025, toàn Lực lượng vũ trang (LLVT) TPHCM đã kết nạp hơn 300 đảng viên mới; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Ngày 30-10, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên LLVT TPHCM đã đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng đại hội

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tuổi trẻ LLVT TPHCM xác định 3 khâu đột phá, gồm: Nâng cao vai trò xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, lấy chi đoàn làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, tạo môi trường hoạt động phù hợp với xu thế thời đại số.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của LLVT TPHCM. Thiếu tướng Phạm Như Quân yêu cầu trong giai đoạn mới, mỗi đoàn viên thanh niên cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiên định lý tưởng cách mạng, làm chủ khoa học - công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, sáng tạo trong công tác, học tập và phục vụ nhân dân.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chỉ huy quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Thiếu tướng Phạm Như Quân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trung úy Hà Tuấn Anh, Trợ lý công tác quần chúng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM đề xuất, cần cụ thể hóa các giải pháp nâng cao năng lực tin học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng ngoại ngữ cho thanh niên; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng.

Ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I

Thời gian qua, tuổi trẻ BĐBP TPHCM đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP triển khai các phần mềm chuyển đổi số trong quản lý người và phương tiện, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia trong công tác xuất nhập cảnh, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen tại hội nghị

Đơn vị ứng dụng phần mềm AI trong xử lý văn bản hành chính không thuộc tài liệu mật để quy trình làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Hiện 17 tổ chức đoàn trực thuộc Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM đều thành lập tổ hỗ trợ chuyển đổi số, với đoàn viên có năng lực công nghệ trực tiếp hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công các địa phương vào thứ năm, thứ sáu hàng tuần.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM khen thưởng 12 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

THU HOÀI