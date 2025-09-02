Lượng khách tăng mạnh, du lịch Tây Nguyên khởi sắc

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, các tỉnh Tây Nguyên trở thành điểm đến hút khách, ghi nhận lượng du khách tăng mạnh so với cùng kỳ.

Người dân tập trung tại Khu Du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) thưởng thức văn nghệ

Tại Quảng Ngãi, ngày 2-9, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-8 đến 2-9), tỉnh đón 193.432 lượt khách du lịch, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu du lịch đạt 183 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 162.600 lượt, khách quốc tế khoảng 800 lượt; lượng khách lưu trú đạt 106.230 lượt. Công suất phòng bình quân đạt 60-65%, riêng Măng Đen và Lý Sơn đạt 95-100%.

Khu Du lịch sinh thái Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách

Các điểm đến nổi bật thu hút đông du khách gồm: đảo Lý Sơn, các bãi biển Sa Huỳnh, Mỹ Khê, khu du lịch sinh thái Măng Đen, cùng nhiều điểm du lịch cộng đồng như Gò Cỏ, Bàu Cá Cái, Bình Thành, mang đến trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Du khách tham quan chợ phiên Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi)

Bà Bạch Thị Mân cho biết, hiện các điểm du lịch được đầu tư bài bản, dịch vụ đa dạng hơn, cùng với chính sách nâng tầm du lịch, xây dựng thương hiệu đặc trưng đã khiến Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn. Ngoài các điểm nổi tiếng, các làng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái cũng hút khách, mang lại nguồn thu cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần bảo tồn văn hóa bản địa.

Lượng khách đến Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đông kín

Cũng theo bà Bạch Thị Mân, định hướng sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, kêu gọi doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và các địa phương xây dựng thêm sản phẩm du lịch độc đáo, mang nét riêng. Các chính sách phát triển sẽ lấy người dân làm trung tâm, để người dân thực sự được hưởng lợi từ du lịch.

Du khách tham quan Khu du lịch Thung lũng tình yêu (Lâm Đồng) trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Tại Lâm Đồng, không khí tại các điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Mũi Né, đặc khu Phú Quý, bãi biển Đồi Dương… trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, hàng đoàn xe du lịch, xe gia đình nối đuôi nhau đổ về Mũi Né và các bãi biển Đồi Dương, Hòn Rơm… Trên các bãi biển dài cát trắng, sóng xanh, du khách chen nhau tắm biển, nô đùa, check-in dưới nắng vàng rực rỡ. Nhiều dịch vụ giải trí như mô tô nước, dù lượn, lướt ván buồm… hoạt động hết công suất, tạo nên khung cảnh náo nhiệt, rộn ràng.

Du khách trải nghiệm tour du lịch "1 ngày làm ngư dân" trên đảo Phú Quý (Lâm Đồng)

Trong khi đó, tại đặc khu Phú Quý - “viên ngọc thô” giữa biển khơi, hàng trăm du khách hào hứng tham gia các tour trải nghiệm độc đáo. Nổi bật nhất là hành trình lặn biển ngắm san hô rực rỡ sắc màu, nơi từng đàn cá bơi lượn trong làn nước trong xanh khiến nhiều bạn trẻ thích thú không muốn rời. Bên cạnh đó, chương trình “một ngày làm ngư dân” thu hút đông đảo gia đình, nhóm bạn. Du khách được theo chân ngư dân địa phương ra khơi, thả lưới, câu cá, rồi cùng chế biến hải sản ngay trên thuyền – mang lại cảm giác vừa mới lạ, vừa gắn bó gần gũi với đời sống biển đảo. Nhờ thời tiết thuận lợi, dịch vụ được đầu tư chuyên nghiệp và sự hiếu khách của người dân, Mũi Né và Phú Quý dịp lễ này trở thành điểm đến lý tưởng, góp phần tạo bức tranh du lịch biển đảo đầy sắc màu, hấp dẫn du khách bốn phương.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, kỳ nghỉ lễ 2-9 năm 2025, lượng khách đến các điểm du lịch nổi tiếng đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Các khách sạn, resort, homestay hầu như không tăng giá, thậm chí nhiều cơ sở nghỉ dưỡng còn giảm giá phòng để thu hút khách du lịch.

Du khách tham quan Khu du lịch Thung lũng tình yêu (Lâm Đồng) trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Lâm Đồng dự ước tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan, lưu trú trong dịp lễ (từ 30-8 – 2-9) khoảng 590.000 lượt khách, tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế ước khoảng 10.500 lượt. Doanh thu ước khoảng gần 800 tỷ đồng. Trong dịp lễ, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung đông vào ngày 30-8 đến 1-9, công suất phòng bình quân đạt khoảng 60 - 70%; công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 75 - 85%. Trên địa bàn tỉnh, dù khách tăng nhưng không xảy ra tình trạng quá tải các dịch vụ hay ùn ứ phương tiện kéo dài, nhất là các phường trung tâm như Xuân Hương – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Du khách tham quan Khu du lịch Thung lũng tình yêu (Lâm Đồng) trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Tại Đắk Lắk, những ngày này, hàng ngàn lượt khách từ các tỉnh phía Nam cũng đổ về tỉnh để nghỉ lễ và tận hưởng không khí mát dịu, trong lành của thủ phủ cà phê. Ghi nhận tại các điểm du lịch như Cầu treo Buôn Đôn, Thác Gia Long, núi đá voi, lượng khách tăng mạnh. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như Tuần lễ văn hoá đọc tại đường Sách Buôn Ma thuột; Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực Đắk Lắk 2025. Chương trình có nhiều hoạt động nổi bật như: Biểu diễn văn hóa cồng chiêng; Chương trình nghệ thuật truyền thống; Âm nhạc đường phố phục vụ nhân dân và du khách…

HỮU PHÚC- NGUYỄN TIẾN - ĐOÀN KIÊN - MAI CƯỜNG