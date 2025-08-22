LynkiD cùng Got It cung cấp nền tảng chăm sóc khách hàng toàn diện

Công ty CP LynkiD đã công bố hợp tác chiến lược với công ty CP DayOne, đơn vị sở hữu và vận hành nền tảng quà tặng Got It, nhằm cung cấp giải pháp chăm sóc khách hàng toàn diện cho các doanh nghiệp đa ngành nghề ở Việt Nam.

Đại diện LynkiD và Got It tại lễ ký kết

LynkiD cung cấp nền tảng loyalty mở cho phép doanh nghiệp dễ dàng phát hành, quản lý và liên kết điểm thưởng với các đối tác trong cùng hệ sinh thái. Khách hàng có thể tích điểm tại doanh nghiệp này và đổi quà/đổi điểm tại doanh nghiệp khác chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

“Sự hợp tác giữa LynkiD và Got It là bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái loyalty mở, nơi mọi điểm thưởng đều mang lại giá trị thiết thực hơn cho người dùng và lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho doanh nghiệp”, bà Trần Tố Uyên, Tổng Giám Đốc LynkiD cho biết.

Hệ sinh thái LynkiD hiện đã kết nối 10,000+ quà tặng từ 1300+ thương hiệu đến từ đa dạng lĩnh vực: F&B, bán lẻ, làm đẹp, du lịch, giải trí…, giúp gia tăng tần suất tương tác và giá trị vòng đời khách hàng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, còn kết nối kho quà tặng và chương trình tích điểm từ 10 đối tác phát hành điểm khác.

Còn Got It là nền tảng phụ trách cung cấp giải pháp quà tặng được tích hợp trong ứng dụng Loyalty Rewards LynkiD. Giải pháp quà tặng Got It đa dạng từ voucher điện tử đa năng, voucher ưu đãi từ thương hiệu liên kết và hàng loạt các sản phẩm quà hiện vật được tích hợp để mua sắm ngay trên voucher.

Hệ sinh thái quà tặng Got It đáp ứng đa dạng từ khách hàng phổ thông cho đến các khách hàng VIP với đặc quyền VIP Concierge - chăm sóc chuyên biệt dành riêng cho tệp khách hàng cao cấp như: quà tặng sang trọng được cá nhân hóa, đặt chỗ golf, fine-dining, y tế cao cấp, và đặc biệt là tổng đài VIP riêng biệt.

Got It sở hữu mạng lưới liên kết hơn 300 thương hiệu phổ biến toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng ra thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines) - mở ra cơ hội kết nối 30 triệu người dùng LynkiD và các doanh nghiệp đa ngành nghề.

“LynkiD là mô hình đối tác mà Got It luôn mong muốn tìm kiếm, khi cả hai đồng "ngôn ngữ" về giá trị cốt lõi… nên đây là tiền đề cơ bản để hai bên đặt tinh thần "đồng hành cùng đối tác" lên hàng đầu, đảm bảo một sự hợp tác bền vững”, bà Nguyễn Hải Minh, Co-founder, Giám đốc Điều hành DayOne chia sẻ.

BÌNH LÂM