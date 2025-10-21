Mạnh tay xử lý tiết lộ giới tính thai nhi

Trên mạng xã hội Facebook dễ dàng tìm thấy các quảng cáo có nội dung sinh con theo ý muốn hoặc xét nghiệm giới tính thai nhi. Không ít hội nhóm được lập ra và hoạt động công khai, số thành viên từ vài ngàn người đến khoảng 300.000 người. Trong đó, rất nhiều tài khoản là “chim mồi” để dụ dỗ hoặc tạo lòng tin cho khách hàng.

Liên hệ với tài khoản “Genhome xét nghiệm NIPT-ADN-giới tính XY”, chúng tôi được tư vấn dịch vụ xét nghiệm máu để xác định giới tính thai nhi với chi phí 3,2 triệu đồng cho thai nhi từ 6 tuần tuổi, chính xác 100%, lấy mẫu toàn quốc, kết quả trong ngày. Khi được hỏi nếu kết quả giới tính thai nhi không như mong đợi, có thể chấm dứt thai kỳ không, nhân viên tư vấn cam kết có thể thực hiện được.

TS-BS Nguyễn Hữu Trung, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 2, khẳng định, pháp luật cấm tuyệt đối mọi hành vi tiết lộ giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, trừ trường hợp nhằm sàng lọc bệnh lý di truyền có chỉ định y khoa. Lựa chọn giới tính thai nhi là thực trạng gây bức xúc, tồn tại qua nhiều thế hệ do quan điểm “cần con trai nối dõi tông đường” cũng như định kiến về giới.

Theo các chuyên gia y tế, thực trạng trên có sự “tiếp tay” của một bộ phận nhân viên y tế khi tiết lộ giới tính thai nhi. Bên cạnh đó, tồn tại nhiều cơ sở thực hiện xét nghiệm máu, xét nghiệm NIPT (sàng lọc trước sinh không xâm lấn) và gián tiếp xác định giới tính thai nhi theo nhu cầu khách hàng.

Cùng với sự phát triển của y học, việc chủ động can thiệp để sinh con theo ý muốn ngày càng phổ biến, dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng về dân số. Theo ước tính của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), mỗi năm ở Việt Nam có gần 46.000 thai nhi không được chào đời vì mang giới tính nữ.

Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024 cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam ở mức 109,8 bé trai/100 bé gái. Riêng năm 2024, tỷ số này là 110,7 bé trai/100 bé gái - vượt xa mức cân bằng tự nhiên. Nếu không cải thiện, đến năm 2034, Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi từ 15-49.

Dự thảo Luật Dân số mới đây bổ sung một số quy định về các chính sách, biện pháp để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó, nội dung đáng chú ý là đề xuất đình chỉ nhân viên y tế có hành vi thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi cho khách hàng (trừ trường hợp có yêu cầu y tế). Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 8-10 vừa qua, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh quy định theo hướng bao quát hơn; mở rộng phạm vi xử lý, áp dụng cho mọi hành vi tác động đến việc lựa chọn giới tính thai nhi. Dự kiến, dự án Luật Dân số sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

GIAO LINH