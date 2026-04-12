Máy lạnh TCL nổi bật với công nghệ khí tươi FreshIN 3.0

TCL giới thiệu hệ giải pháp làm mát thông minh 2026 tại Việt Nam, với định hướng phát triển các thiết bị điều hòa không khí theo hướng mát lành, tiết kiệm và phù hợp hơn với nhu cầu sống hiện đại.

Đại diện TLC đã có buổi giới thiệu máy lạnh FreshIN 3.0

Trong lần giới thiệu này, TCL nhấn mạnh thông điệp “Smart Saving, Fresh Living – Tiết kiệm thông minh, Khí tươi mát lành”, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi TCL Inverter FreshIN 3.0, bên cạnh các dòng sản phẩm chủ lực khác trong danh mục máy lạnh năm 2026.

FreshIN 3.0 là bước phát triển tiếp theo từ thế hệ FreshIN trước đó, đánh dấu sự nâng cấp toàn diện về công nghệ tái tạo khí tươi chủ động và tăng cường tiết kiệm năng lượng. TCL đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển dòng máy lạnh khí tươi trên thị trường toàn cầu, khi liên tục đầu tư và hoàn thiện công nghệ này qua nhiều thế hệ sản phẩm.

Sản phẩm nổi bật với khả năng cấp khí tươi chủ động, kết hợp hệ thống lọc đa lớp giúp lọc bụi mịn PM2.5, tăng cường kháng khuẩn và kháng virus, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống. FreshIN 3.0 cũng được trang bị cảm biến và khả năng hiển thị chất lượng không khí theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chủ động điều chỉnh môi trường sống trong nhà.

Bên cạnh đó, AI V oice Control là một trong những nâng cấp đáng chú ý, cho phép người dùng điều khiển thiết bị bằng giọng nói một cách thuận tiện hơn, mở rộng trải nghiệm sử dụng rảnh tay và phù hợp với xu hướng nhà thông minh. Các công nghệ này kết hợp giúp FreshIN 3.0 không chỉ là một thiết bị làm mát mà còn là giải pháp quản lý không khí toàn diện.

FreshIN 3.0 cũng được thiết kế để vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, với khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao lên đến 60°C, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tại các khu vực có khí hậu khắc nghiệt.

Song song đó, sản phẩm tiếp tục được tối ưu để nâng cao sự dễ chịu khi sử dụng. Luồng gió mạnh thổi liên tục từ các máy lạnh truyền thống thường gây ra cảm giác khó chịu hoặc kích ứng, dẫn đến các vấn đề như khô mắt và đau họng. TCL FreshIN 3.0 giải quyết vấn đề này bằng công nghệ luồng không khí mềm mại cải tiến, sở hữu 1.222 lỗ siêu nhỏ (micro-holes) giúp phân tán luồng khí mát một cách nhẹ nhàng để tạo ra làn gió mềm (Gentle Breeze) êm dịu. Điều này đảm bảo những luồng gió gắt được thay thế bằng sự mát lạnh mềm mại, bao phủ, mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng.

TCL tích hợp công nghệ T-AI Energy Saving trên FreshIN 3.0 nhằm tối ưu vận hành theo điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng, tính năng tiết kiệm đến 37% so với dòng máy Inverter và 75% so với dòng máy không có Inverter. Kết hợp với khả năng kết nối ứng dụng TCL Home, người dùng có thể quản lý thiết bị thuận tiện hơn, phù hợp với xu hướng sử dụng thiết bị gia dụng thông minh hiện nay.

Bên cạnh FreshIN 3.0, TCL cũng giới thiệu hệ sinh thái máy lạnh 2026 với nhiều dòng sản phẩm được phân tầng theo nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong đó, TCL Inverter BreezeIN Pro tập trung vào trải nghiệm làm lạnh dễ chịu kết hợp công nghệ chăm sóc sức khỏe; TCL Inverter BreezeIN Plus nổi bật với khả năng làm lạnh nhẹ dịu, tiết kiệm điện và tăng cường lọc không khí; trong khi TCL SaveIN hướng đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu quả vận hành và các tính năng tiện lợi trong sử dụng hằng ngày.

Thông qua danh mục máy lạnh 2026, TCL tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào các giải pháp không khí hiện đại, nơi công nghệ không chỉ phục vụ nhu cầu làm mát mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống. Với FreshIN 3.0 là điểm nhấn, cùng sự bổ sung của các dòng BreezeIN và SaveIN, TCL hướng tới việc đáp ứng đồng thời các nhu cầu về tiện nghi, sức khỏe và hiệu quả năng lượng cho người dùng Việt Nam.

BÌNH LÂM