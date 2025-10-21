Triều cường dâng cao, hàng quán ven phá Tam Giang bị ngập

Do ảnh hưởng của bão số 12, chiều 21-10, triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ven phá Tam Giang (đoạn qua xã Đan Điền, TP Huế) bị ngập sâu từ 0,5 – 0,8m. Một số hàng quán của các hộ kinh doanh ven phá bị nước tràn vào, gây thiệt hại.

Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu thuyền neo đậu tránh bão

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, cho biết chính quyền đã cử lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, hướng dẫn người dân kê cao tài sản, theo dõi sát diễn biến mưa bão để kịp thời ứng phó.

Triều cường dâng cao tràn vào hàng quán ven phá Tam Giang

Cùng ngày, ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 tại các xã Vinh Lộc, Phú Lộc – những địa bàn dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến kiểm tra tại điểm sạt lở ở xã Phú Lộc

Tại xã Vinh Lộc, chính quyền đã triển khai các phương án ứng phó, huy động đầy đủ phương tiện, vật tư, lực lượng tại chỗ. Địa phương dự trữ sẵn 3,5 tấn gạo, 1.140 thùng mì ăn liền, 3.600 lít xăng, 1.600 lít nước uống; vận động người dân dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo 7 ngày đề phòng mưa lũ xảy ra dài ngày; trạm y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nhân lực y tế, phòng cấp cứu.

Xã Phú Lộc cũng đã sẵn sàng phương án di dời 403 hộ dân với 1.497 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ông Phạm Đức Tiến chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm chắc tình hình địa bàn để di dời người dân sinh sống dọc tuyến biển lên những nơi cao ráo, tránh bờ biển xâm thực, nước dâng cao khi mưa lớn; tuyệt đối không để người dân ở lại những nơi nguy hiểm khi bão đổ bộ.

VĂN THẮNG - TUẤN HIỆP