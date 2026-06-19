Phấn đấu đến 1-1-2029, toàn bộ xe buýt hoạt động trên địa bàn TPHCM là xe điện

TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng thông qua việc triển khai ứng dụng MultiGo và thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Liên quan việc triển khai đi xe buýt miễn phí, sáng 19-6, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) Phạm Ngọc Dũng cho biết, TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng thông qua việc triển khai ứng dụng MultiGo và thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh, xanh và bền vững.

Hành khách tải app MultiGo đi xe buýt miễn phí. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ứng dụng MultiGo là nền tảng giao thông công cộng chính thức của TPHCM do Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng triển khai trên hệ điều hành Android và iOS. Được đưa vào vận hành từ tháng 4-2025, đến nay ứng dụng đã ghi nhận hơn 254.000 lượt tải về, trong đó khoảng 133.000 lượt trên iOS và 121.000 lượt trên Android.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, MultiGo được phát triển theo định hướng tích hợp toàn bộ các loại hình vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, gồm xe buýt, metro, buýt đường sông và xe đạp công cộng. Thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu thông tin tuyến, lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí trạm dừng, giá vé cũng như lựa chọn phương án di chuyển phù hợp trên cùng một nền tảng.

Hành khách tải app MultiGo đi xe buýt miễn phí. Ảnh: QUỐC HÙNG

Một trong những điểm nổi bật của MultiGo là tính năng tìm đường thông minh. Người dùng chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến, hệ thống sẽ tự động đề xuất lộ trình tối ưu, điểm lên xuống phù hợp, thời gian phương tiện đến trạm và hướng dẫn di chuyển chi tiết trong suốt hành trình. Ứng dụng cũng cung cấp các tiện ích theo dõi thời gian xe đến trạm theo thời gian thực, thông báo khi xe sắp đến điểm đón hoặc khi hành khách sắp đến điểm xuống đã lựa chọn.

Song song đó, MultiGo tích hợp giải pháp thanh toán không tiền mặt thông qua thẻ MultiPass phi vật lý trên điện thoại di động. Thẻ được phát triển theo định hướng liên thông giữa các loại hình giao thông công cộng, trước mắt là xe buýt và metro, giúp hành khách thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ kết nối với nhiều ví điện tử và thẻ ngân hàng phổ biến như MoMo, ShopeePay, ZaloPay, VNPT Money, Viettel Money, Visa, Mastercard và Napas.

Xe buýt điện tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn

Hiện MultiGo đã kết nối với nhiều nền tảng số khác như Metro HURC, dịch vụ xe đạp công cộng TNGo, hệ thống thông tin giao thông thành phố và các cơ sở giáo dục để hỗ trợ định danh sinh viên. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu “một tài khoản - một phương thức thanh toán - một hành trình xuyên suốt”, đồng thời tạo nền tảng phát triển mô hình Mobility as a Service (MaaS) trong tương lai.

Để hỗ trợ triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt, TPHCM cũng xây dựng kế hoạch truyền thông theo nhiều giai đoạn trong năm 2026. Mục tiêu là bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin về phạm vi áp dụng, danh mục tuyến được hỗ trợ, thời gian thực hiện và quy trình xác thực định danh từ tháng 10-2026.

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8-2026, thành phố tập trung vận động người dân trải nghiệm xe buýt, đặc biệt hướng đến học sinh, sinh viên, người lao động trẻ và các hộ gia đình. Từ tháng 9 đến tháng 10-2026, công tác truyền thông sẽ chuyển sang khuyến khích sử dụng xe buýt thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn xác thực định danh cho hành khách. Các sản phẩm truyền thông gồm bộ câu hỏi - đáp, infographic, video hướng dẫn sử dụng MultiGo, VNeID, căn cước công dân, mã QR, ví điện tử và các phương thức thanh toán số.

Cùng với chuyển đổi số, TPHCM đang tăng tốc lộ trình xanh hóa đội xe buýt. Hiện toàn thành phố có 2.432 phương tiện xe buýt, trong đó 1.367 xe sử dụng năng lượng thân thiện môi trường, gồm 1.185 xe buýt điện và 182 xe chạy khí CNG, chiếm 56,2% tổng số phương tiện.

Theo kế hoạch, đến ngày 1-1-2027, 100% xe buýt nội tỉnh với 2.059 phương tiện sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng thân thiện môi trường, chiếm 76,3% toàn hệ thống. Trong giai đoạn 2027-2028, thành phố tiếp tục chuyển đổi các phương tiện sử dụng khí CNG sang xe điện, phấn đấu đến ngày 1-1-2029, toàn bộ xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hoạt động trên địa bàn TPHCM sẽ là xe buýt điện, góp phần giảm phát thải, nâng cao chất lượng môi trường và phát triển giao thông đô thị xanh.

QUỐC HÙNG