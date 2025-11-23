Hàng trăm tăng ni, phật tử tham gia hiến máu nhân đạo

Hòa thượng Thích Thanh Quyết động viên các tăng ni, phật tử tham gia hiến máu nhân đạo

Phát biểu tại chương trình, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện, nhấn mạnh, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, là cách lan tỏa tình thương và lòng từ bi của đạo Phật vào đời sống. “Mỗi giọt máu hiến tặng hôm nay không chỉ cứu người mà còn gieo hạt giống từ bi trí tuệ cho sự sống, là hành Bồ tát đạo giữa đời thường, là phụng sự con người theo tinh thần vô ngã, vị tha của Phật giáo Việt Nam”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu tặng quà động viên người tham gia hiến máu

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hơn 30 năm qua phong trào hiến máu tình nguyện đã lớn mạnh không ngừng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị. Từ năm 1994 đến nay, cả nước đã tiếp nhận trên 24 triệu đơn vị máu; riêng năm 2024 đạt hơn 1,7 triệu đơn vị, với tỷ lệ hiến máu tình nguyện 98% và tỷ lệ hiến máu nhắc lại trên 63%. Bộ trưởng đánh giá cao sự tham gia của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định mỗi đơn vị máu là “một sự hiện thực hóa của lòng yêu thương, sự sẻ chia”.

Các tăng ni tham gia hiến máu

Khoảng 300 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội

Học viện phát động quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt

Cùng với hoạt động hiến máu, học viện phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ban tổ chức kêu gọi đóng góp nhu yếu phẩm, thuốc men, chăn màn và nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân sớm khắc phục thiệt hại. Lãnh đạo học viện cho biết, toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được chuyển tới các địa phương bị thiệt hại thông qua các cơ quan chức năng; đồng thời, học viện dự kiến tổ chức đoàn thiện nguyện trực tiếp tới thăm bà con trong thời gian tới.

MAI AN