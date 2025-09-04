Mỗi ngày, Khánh Hòa phát sinh khoảng 226 tấn rác thải nhựa

Tại hội thảo, ông Võ Văn Ngân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường (Sở NN-MT tỉnh) cho biết, với diện tích hơn 8.555km2 và dân số 2,24 triệu người, tỉnh Khánh Hòa gặp thách thức không nhỏ trong công tác quản lý chất thải rắn, rác thải nhựa phát sinh từ các hoạt động du lịch, sản xuất, xây dựng và sinh hoạt....

Rác thải tràn ngập ven bờ đảo Bình Ba (xã Nam Cam Ranh) vào tháng 11-2023. Ảnh: HIẾU GIANG

Qua thống kê, toàn tỉnh có tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1.884 tấn/ngày (687.660 tấn/năm); tổng lượng rác thải nhựa của Khánh Hòa khoảng 226 tấn/ngày (hơn 3kg/người/tháng)...

Đây là một con số cần quan tâm vì có sự tăng trưởng từng ngày, từng tháng do thói quen tiêu dùng hiện đại với những đồ dùng nhanh, rẻ, tiện lợi, trong số đó đều bị thải bỏ sau một lần sử dụng - trong khi năng lực thu gom, phân loại tại nguồn, tái chế còn nhiều bất cập, hạn chế....

Rác thải nhựa lẫn vào lục bình, gỗ.. tấp vào bờ biển Nha Trang sau mưa lũ tháng 12-2024. Ảnh: HIẾU GIANG

Lãnh đạo Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường thông tin, hiện tỉnh Khánh Hòa có tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 97% (năm 2024) nhưng hầu hết rác thải sau thu gom vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, trong khi các bãi chôn lấp đều trong tình trạng quá tải hoặc chưa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Dù có sự quyết tâm về chính sách nhưng việc thực thi trên thực tế vẫn đối mặt với nhiều hạn chế, tạo ra sự mâu thuẫn giữa hiệu quả thu gom và khả năng xử lý trên thực tế. Đây là hệ quả của việc không xử lý bền vững gây ra vấn đề về ô nhiễm rác thải nhựa, như nhận thức cộng đồng còn hạn chế; hệ thống phân loại và xử lý còn hạn chế; chính sách, chế tài của cơ quan quản lý chưa hoàn thiện…

Đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang trình bày tham luận. Ảnh: HIẾU GIANG

Đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho rằng, rác thải nhựa trong vịnh do một số nguồn từ đất liền phát sinh như đảo, bến cá, khu dân cư ven sông, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, du lịch... Ngoài ra vào mùa mưa, rác thải nhựa từ đất liền theo dòng chảy từ sông đổ ra gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và môi trường vịnh...

Đại diện Sở Công Thương cho hay, nhựa và túi nilông dùng một lần vẫn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và thương mại. Nguyên nhân là do giá thành thấp, dễ mua, tiện lợi; trong khi các sản phẩm thay thế giá cao, khan hiếm... Dù một số doanh nghiệp sản xuất đã quan tâm đến bao bì sinh học, tái chế, nhưng tỷ lệ áp dụng còn thấp do chi phí cao, công nghệ chưa đồng bộ...

Còn theo đại diện Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, trong sản xuất nông nghiệp, bao bì phân bón, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, màng phủ nilông… khi thải bỏ bừa bãi đã làm ô nhiễm đất và nguồn nước, cản trở khả năng sinh trưởng của cây trồng, giảm năng suất và chất lượng nông sản, tăng chi phí sản xuất. Người nông dân tiếp xúc thường xuyên với rác thải nhựa, đặc biệt là chai lọ đựng hóa chất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe...

Chai nhựa được thu gom tại làng đảo Bích Đầm (phường Nha Trang) tháng 3-2025. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilông khó phân hủy.

Tăng cường giám sát và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các hành vi vứt rác bừa bãi (đặc biệt là các khu vực đông người, khu du lịch, cảng biển, ngư trường đánh bắt hải sản…); Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sử dụng nguyên liệu thay thế nhựa nguyên sinh, tăng tỷ lệ tái chế và được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định...

HIẾU GIANG