Một ngày không thể quên

Ngày 2-9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không những để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng hàng triệu người dân, mà còn là trải nghiệm khó quên đối với những người làm báo; là dịp để đội ngũ phóng viên thể hiện tinh thần nghề nghiệp, sự chủ động và bản lĩnh trong tác nghiệp.

Trước buổi lễ một ngày, chúng tôi cùng dòng người đã có mặt trên các tuyến phố “nóng” Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hoàng Diệu... Tại đây, nhiều gia đình mang theo ghế gấp, đồ ăn, chăn mỏng, chuẩn bị cho đêm dài chờ đợi.

Không có thẻ tác nghiệp, tôi chọn cách nhập vai khán giả, đến thật sớm để tìm chỗ đứng thuận lợi. Khoảng 13 giờ ngày 1-9, tôi đã có mặt ở phố Chu Văn An, sẵn sàng cho một “đêm trắng”. Hành trang chỉ là gạo rang, chai nước lọc - dù đơn giản nhưng đủ để chúng tôi có sức bám trụ.

Chiều cùng ngày, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống Hà Nội. Người dân trú tạm dưới mái hiên khu vực phố Chu Văn An, hồ Hoàn Kiếm, phố Nguyễn Thái Học… - nơi những cung đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua - cùng chia sẻ đồ ăn, nước uống với nhau. Những miếng cơm nắm muối vừng, quả nhãn hay lát khoai được chuyền tay, kèm theo những lời mời thân tình, khiến không khí thêm ấm áp.

Nhiều người dân không giấu nổi sự mệt mỏi nên phải nằm nghỉ trên chiếc bạt trải tạm nơi góc phố. Vì chưa bao giờ phải “ngủ bụi” như vậy, lại còn đem theo máy ảnh, điện thoại…, tôi cố thức để đảm bảo an toàn. Thấy vậy, thi thoảng, người chị “hàng xóm” quê ở tỉnh Nghệ An lại nhắc: “Em chợp mắt tý đi cho lại sức, anh chị trông đồ giúp cho”, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được.

Đêm hôm ấy, mọi người thay phiên nhau thức để trông đồ. Trong cơn mưa tầm tã, hàng trăm người xa lạ đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã trở nên gắn bó, thân thiết như người trong một gia đình lớn.

Sáng 2-9, trong tiếng nhạc hào hùng, những khối quân tiến vào Quảng trường Ba Đình, theo đội hình trang nghiêm, rồi tỏa ra khắp các tuyến phố. Không khí rộn ràng, hàng ngàn lá cờ đỏ tung bay, tiếng reo hò vang dậy. Hòa trong dòng người, ai nấy đều bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi được chứng kiến giây phút thiêng liêng của lịch sử.

Đối với những người làm báo, đó còn là khoảnh khắc nghề nghiệp quý giá - khi vừa thực hiện nhiệm vụ ghi lại hình ảnh, âm thanh của sự kiện, vừa cảm nhận sức mạnh tinh thần to lớn từ cộng đồng.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ khẳng định sức mạnh đoàn kết, niềm tin của nhân dân đối với Tổ quốc, mà còn giúp những người tác nghiệp hiểu rõ hơn giá trị và trách nhiệm của nghề báo. Từ việc chuẩn bị chu đáo, thích ứng linh hoạt với điều kiện tác nghiệp khó khăn cho đến trải nghiệm gắn bó cùng người dân, tất cả đã trở thành bài học thực tế quý báu.

Với nghề báo, qua sự kiện này, có thể thấy những đòi hỏi về sự kiên nhẫn, bản lĩnh và tinh thần dấn thân không ngại khó. Bên cạnh việc truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, phóng viên còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt, mà còn là một ngày đáng nhớ đối với hàng triệu người tham dự; là dịp để khẳng định vai trò của nghề báo trong việc ghi lại, lan tỏa những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc. Một ngày tác nghiệp nhiều thử thách đã trở thành trải nghiệm để đời, nuôi dưỡng thêm niềm tin và khát vọng với chúng tôi, những người mang trong mình sứ mệnh cung cấp thông tin đến bạn đọc một cách khách quan, trung thực nhất.

HÀ NGUYỄN - TIẾN CƯỜNG