Xã hội

Một trường đại học tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng mừng Tết Độc lập

SGGPO

Trường Đại học Thái Bình Dương (tỉnh Khánh Hòa) tặng toàn thể học viên, sinh viên và tân sinh viên khóa 2025 mỗi người 100.000 đồng, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

TBD-3.jpg
Đại diện Trường Đại học Thái Bình Dương tặng 100.000 đồng cho học viên, sinh viên. Ảnh: UYÊN TOÀN

Chiều 29-8, ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học Thái Bình Dương cho biết, trường đã triển khai Chương trình tặng 100.000 đồng/người đến toàn thể học viên, sinh viên và tân sinh viên khóa 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Số tiền tặng được chuyển vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại trường, bắt đầu từ ngày 29-8 đến hết ngày 5-9. Tổng kinh phí dự chi cho chương trình khoảng 220 triệu đồng, được trích từ nguồn của trường.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Trường Đại học Thái Bình Dương chọn cách "nói bằng hành động", gửi đến mỗi người học món quà 100.000 đồng như lời chào năm học mới và cảm ơn dành cho nỗ lực học tập – rèn luyện của các em.

TBD-2_(2).jpg
Sinh viên nhận quà Tết Độc lập từ Trường Đại học Thái Bình Dương. Ảnh: UYÊN TOÀN
Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Trường Đại học Thái Bình Dương Khánh Hòa Tết Độc lập Quốc khánh 2-9 Nha Trang tặng 100.000 đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn