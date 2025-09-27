Mưa lớn gây ngập cục bộ ở nhiều tỉnh miền Trung

Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung đã khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông khó khăn.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bàn Thạch)

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều địa phương ở phía Nam TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to từ tối 26-9 đến trưa nay 27-9. Các tuyến đường có đoạn trũng, thấp như Nguyễn Chí Thanh, Trưng Nữ Vương (phường Bàn Thạch), Phan Bội Châu, Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng (phường Tam Kỳ)… ngập trong nước.

Nhiều đoạn nước ngập chừng 0,3-0,5m khiến ô tô, xe máy bị hư hỏng khi đi qua khu vực này.

Một ô tô bị hư hỏng khi đi qua đoạn đường ngập sâu tại đường Hùng Vương (phường Tam Kỳ)

Trưa 27-9, Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ phát đi tin nhanh cảnh báo ngập lụt trên TP Đà Nẵng. Theo đó, trong 6 giờ qua (từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 27-9), địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hòa Khương 52,4mm; Hòa Quý 51,6mm; Hòa Hải 50,6mm; Hòa Xuân 58mm; Suối Lương 95,6mm; Hòa Bắc 75,2mm; Tam Lộc 52,6mm...

Nhiều đoạn đường tại phường Bàn Thạch, Tam Kỳ ngập trong nước

Cảnh báo trong 3 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng, tại 10 phường xã gồm: phường Hòa Cường, phường Thanh Khê, phường Hải Châu, phường An Hải, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà, xã Tây Hồ.

Ngập cục bộ khiến việc đi lại gặp khó khăn

Thời gian ngập có khả năng diễn ra đến đầu giờ chiều 27-9, độ sâu ngập phổ biến từ 0,1 - 0,2m, có nơi cao hơn từ 0,3 - 0,5m.

Trưa 27-9, mưa rất lớn kéo dài trên địa bàn Nghệ An khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh (trước đây) ngập sâu, giao thông hỗn loạn.

Mưa lớn, tầm nhìn hạn chế khiến phương tiện trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu phải di chuyển chậm. Ảnh: DUY CƯỜNG

Trên các tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt, do mưa lớn và tầm nhìn hạn chế, phương tiện phải di chuyển chậm, chỉ 40-50km/giờ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Phương tiện di chuyển sát vỉa hè do nhiều tuyến đường ngập sâu trong mưa lớn. Ảnh: DUY CƯỜNG

Tại khu vực TP Vinh (trước đây), mưa xối xả đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường như Ngô Gia Tự, Phan Bội Châu, Đinh Công Tráng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…

Người dân dắt xe máy qua đoạn đường ngập sâu. Ảnh: DUY CƯỜNG

Đường phố biến thành sông, nước dâng cao. Ảnh: DUY CƯỜNG

Ô tô, xe máy di chuyển khó khăn trong dòng nước ngập sâu. Ảnh: DUY CƯỜNG

Ảnh: DUY CƯỜNG

Ảnh: DUY CƯỜNG

Xe cứu hộ đưa ô tô bị chết máy ra khỏi đoạn ngập. Ảnh: DUY CƯỜNG

Ảnh: DUY CƯỜNG

Ảnh: DUY CƯỜNG

Nhiều ô tô bị chết máy giữa đường, người đi xe máy phải xuống dắt bộ.

Hoạt động buôn bán của các quán hàng cũng bị ảnh hưởng, nhiều nơi phải tạm đóng cửa.

