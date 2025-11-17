Xã hội

Mưa lớn ở thượng nguồn, TP Huế cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Đến chiều 17-11, hạ nguồn sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, nước lũ vẫn dâng cao, gây ngập đường sá và nhiều khu dân cư ở TP Huế.

Tại các địa phương thấp trũng ở TP Huế như: Hương Trà, Phú Mỹ Thượng, Hóa Châu, Phong Phú, Phong Dinh, Đan Điền, Phong Điền… bị ngập sâu, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến đường ven sông có nước chảy xiết, lực lượng chức năng đã thiết lập rào chắn, biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, TP Huế cho biết, mưa lớn khiến 173 hộ dân tại địa phương có nhà cửa bị ngập sâu từ 2–2,5 m. Tỉnh lộ 6 và tỉnh lộ 17 bị ngập sâu nhiều điểm, chính quyền địa phương phải dựng rào cấm phương tiện qua lại. Ngoài ra, lũ sông Bồ lên nhanh khiến hàng hóa của 20 hộ tiểu thương tại chợ Phong Mỹ bị thiệt hại, hiện chưa thể thống kê cụ thể.

z7233543045329_aa757d9a69748ffee34b2f02881dd9ae.jpg
Lũ sông Ô Lâu dâng cao gây ngập lụt và chia cắt làng cổ Phước Tích. Ảnh: LONG NHẬT

Hiện Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã tạm cắt điện khoảng 25.500 khách hàng, chiếm 7,4% tổng số khách hàng trên địa bàn. Việc cắt điện được thực hiện theo phương án phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ các thiết bị điện khi mực nước dâng cao.

PC Huế triển khai hỗ trợ người dân tránh trú lũ tại Nhà khách Công ty Điện lực Huế (số 100 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa). Đây là hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp. Nhà khách được chuẩn bị các phòng nghỉ an toàn, không gian khô ráo, nước uống, mì tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, lũ trên trên sông Bồ đang trên báo động 3, sông Hương tiến sát báo động 3. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông vẫn tiếp tục dao động ở mức nguy hiểm, nguy cơ ngập lụt sâu tại nhiều xã, phường và nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

>>> Một số hình ảnh mưa lũ gây ngập lụt ở phường Hương Trà, TP Huế, chiều 17-11

z7233800562091_af7d9bdf38ab6b007339e5cf82fac209.jpg
z7233800600457_5025e638310c2d0b53e1ef47e9136376.jpg
z7233800592379_c716bee2ee1d4271f69cc4e3c3f7f6c8.jpg
z7233800597820_36a61d307aaedb5a94df77de43075155.jpg
z7233807355321_f74f210fd7c4d3288f0a04fa56e6e413.jpg
z7233800566027_3e3eab8957ed0255a36b4a34928f8634.jpg
VĂN THẮNG

Huế mưa lũ ngập lụt miền Trung dự báo thời tiết

