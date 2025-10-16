Phát động hội thi tìm hiểu về nghề, làng nghề truyền thống TPHCM

Ngày 16-10, Sở NN-MT TPHCM cho biết, Sở vừa ban hành kế hoạch tổ chức và phát động hội thi tìm hiểu về nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TPHCM năm 2025.

Mục đích của hội thi là phát động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tích cực tham gia hội thi về nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TPHCM; Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; tôn vinh các nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND thành phố công nhận.

Hội thi nhằm tiếp tục tìm kiếm, phát triển các nghề, tham mưu công nhận nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố sau sáp nhập. Đồng thời quảng bá rộng rãi sản phẩm các làng nghề truyền thống của TPHCM đến với đông đảo người tiêu dùng.

Cuộc thi viết tìm hiểu về nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TPHCM dành cho toàn bộ đối tượng là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài.

Nghề làm bánh tráng ở xã Long Điền, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại phóng sự, ghi chép, bút ký… Mỗi tác giả được dự thi tối đa 2 tác phẩm. Tác phẩm dự thi có dung lượng 600 - 1.000 chữ, tối thiểu 3 ảnh minh họa.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ khác.

Thời gian nhận bài, ảnh từ ngày 20-10 đến hết ngày 30-11.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: bandoc@nld.com.vn hoặc cuocthivietvenghetruyenthong@gmail.com.

QUANG VŨ