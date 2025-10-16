Văn hóa - Giải trí

Phát động hội thi tìm hiểu về nghề, làng nghề truyền thống TPHCM

SGGPO

Ngày 16-10, Sở NN-MT TPHCM cho biết, Sở vừa ban hành kế hoạch tổ chức và phát động hội thi tìm hiểu về nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TPHCM năm 2025.

Mục đích của hội thi là phát động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tích cực tham gia hội thi về nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TPHCM; Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; tôn vinh các nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND thành phố công nhận.

Hội thi nhằm tiếp tục tìm kiếm, phát triển các nghề, tham mưu công nhận nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố sau sáp nhập. Đồng thời quảng bá rộng rãi sản phẩm các làng nghề truyền thống của TPHCM đến với đông đảo người tiêu dùng.

Cuộc thi viết tìm hiểu về nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TPHCM dành cho toàn bộ đối tượng là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài.

lang nghe truyen thong 1.jpg
Nghề làm bánh tráng ở xã Long Điền, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại phóng sự, ghi chép, bút ký… Mỗi tác giả được dự thi tối đa 2 tác phẩm. Tác phẩm dự thi có dung lượng 600 - 1.000 chữ, tối thiểu 3 ảnh minh họa.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ khác.

Thời gian nhận bài, ảnh từ ngày 20-10 đến hết ngày 30-11.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: bandoc@nld.com.vn hoặc cuocthivietvenghetruyenthong@gmail.com.

QUANG VŨ

Từ khóa

Làng nghề Hội thi Long Điền Bánh tráng Bút ký TP.HCM Dự thi Phóng sự Tích cực tham gia

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn