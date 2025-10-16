Quốc Thiên hát nhạc mới của Đông Thiên Đức, Hoài Sa phối khí

Trước thềm live concert vào tháng 11 sắp tới, Quốc Thiên phát hành MV Tự dưng thành người lạ tối 15-10. Tác phẩm của anh có sự đồng hành của Đông Thiên Đức, Hoài Sa...

Quốc Thiên phát hành MV Tự dưng thành người lạ

Bài hát mang giai điệu ballad sâu lắng, viết bởi nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Về mặt âm nhạc, Quốc Thiên chọn Hoài Sa - bậc thầy trong làng hòa âm phối khí đảm nhiệm phần này. Sự ăn ý của cả ba giúp Tự dưng thành người lạ mang một âm hưởng rất riêng, nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng không bi lụy.

Giai điệu được xử lý tinh tế, tiết chế nhạc cụ, để mỗi tiếng hát trở thành lời tự sự của một người đã đi qua tổn thương, hiểu về sự mất mát nhưng không còn oán trách. Chất giọng của Quốc Thiên từ lâu được biết đến như một cây cầu âm thanh đa sắc - khi thì ấm mượt, lúc lại rướm bi thương.

Không chỉ dừng ở phần nghe, MV Tự dưng thành người lạ là một câu chuyện bằng hình ảnh, được đạo diễn Kiên Ứng nhào nặn từ chính trải nghiệm của Quốc Thiên trong chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm - show được đánh giá là một trong những hiện tượng truyền thông năm 2025. Trong chương trình, Quốc Thiên hóa thân thành lính cứu hỏa, cùng đồng đội thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm.

MV xây dựng như một mê cung tâm trí. Người lính cứu hỏa sống lại khoảnh khắc định mệnh, ngày anh không thể cứu được người mình yêu khỏi đám cháy. Nhưng thay vì hồi ức, đó là một vòng lặp. Mỗi lần ngọn lửa bùng lên, anh lại tìm thấy cô gái, và mỗi lần, anh cứu cô theo một cách khác nhau. Mọi cảnh quay, từng chuyển động, từng vệt khói đều được thiết kế như một lát cắt trong tâm trí rối loạn của người lính ấy.

MV sử dụng các hình ảnh thật từ hành trình trong Chiến sĩ quả cảm, kết hợp cùng những cảnh quay điện ảnh được thực hiện riêng. Tất cả các hiệu ứng khói, lửa đều được làm thật. Quốc Thiên cùng các diễn viên không đeo mặt nạ bảo hộ trong phần lớn cảnh quay, để giữ trọn cảm xúc và biểu cảm gương mặt, dù đôi lúc phải chịu đựng cảm giác ngạt khói và hơi nóng thật sự.

Hình ảnh trong MV

Live Concert Skynote: The Reflection 2025 của Quốc Thiên sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22-11 tại The Global City (TPHCM) với sự tham gia của các nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam, Mono.

TIỂU TÂN