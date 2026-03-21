Tổng thống Mỹ xem xét giảm dần các hoạt động quân sự chống Iran

Ngày 21-3, hãng Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Washington đang tiến gần đến việc hoàn thành các mục tiêu quân sự ở Iran và đang xem xét việc giảm dần các hoạt động quân sự tại đây.

Tổng thống Mỹ đã liệt kê 5 mục tiêu sắp đạt được: làm suy yếu năng lực tên lửa của Iran; phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Tehran; loại bỏ hải quân và không quân; ngăn chặn Iran tiếp cận sản xuất vũ khí hạt nhân và bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong khu vực, gồm Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã dự đoán ngay từ đầu rằng chiến dịch sẽ kéo dài từ 4-6 tuần và lưu ý chiến dịch hiện đang bước sang tuần thứ 3.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên nói với trang tin Axios (Mỹ), bài đăng của Tổng thống Donald Trump không báo hiệu chiến sự sẽ kết thúc ngay lập tức. Vị quan chức này cho hay, Tổng thống Donald Trump chỉ nói rằng “đang tiến gần đến điều đó” và ngụ ý các cuộc tấn công sẽ tiếp tục trong "vài tuần nữa".

Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, với việc triển khai thêm tàu chiến và lính thủy đánh bộ đến Trung Đông - một động thái cho thấy chiến dịch quân sự của Mỹ chưa kết thúc.

Theo Tổng thống Donald Trump, eo biển Hormuz cần được "bảo vệ và kiểm soát" bởi các quốc gia phụ thuộc vào nó để có được dầu mỏ, chứ không phải Mỹ. Washington sẽ giúp đỡ nếu được yêu cầu, nhưng cho rằng điều đó sẽ không cần thiết "một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ".

MINH CHÂU