Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

Ngày 2-5, hãng thông tấn Fars (Iran) dẫn lời ông Mohammad Jafar Asadi thuộc Trung tâm chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya, cơ quan đầu não điều phối tác chiến cao nhất của lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo nhiều khả năng xung đột với Mỹ sẽ tái bùng phát.

Gia tăng áp lực

Cảnh báo được ông Asadi đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đề xuất mới nhất của Iran trong tiến trình thương lượng. Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết chưa hài lòng với đề xuất mới từ phía Iran liên quan đến tiến trình đàm phán vốn đang đình trệ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng vẫn còn những khác biệt đáng kể trong nội bộ Iran, khiến các cuộc thương lượng chưa đạt kết quả.

Trong khi đó, Mỹ thông báo đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 3 công ty trao đổi ngoại tệ của Iran. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các thực thể nói trên có liên quan đến các mạng lưới tài chính của Iran, vốn xử lý lượng giao dịch thương mại trị giá hàng chục tỷ USD/năm, phần lớn có nguồn gốc từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của nước này.

Nhịp sống tại thủ đô Tehran, Iran trong những ngày ngừng bắn (ẢNH: WANA)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington sẽ tiếp tục siết các biện pháp nhằm hạn chế khả năng tạo lập, luân chuyển và đưa nguồn tài chính của Iran về nước, đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân bị cho là hỗ trợ Tehran né tránh trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo việc thanh toán cho Chính phủ Iran để đổi lấy quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz có thể dẫn tới nguy cơ bị trừng phạt. Theo Axios, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc ước tính Iran đã mất khoảng 4,8 tỷ USD doanh thu dầu mỏ do hải quân Mỹ phong tỏa các cảng nước này.

Dù Mỹ có các động thái gia tăng áp lực đối với Iran, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vẫn tái khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nếu các bên liên quan điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng giảm căng thẳng.

Uranium làm giàu - mục tiêu cốt lõi

Báo The Times of Israel (Israel) dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao yêu cầu giấu tên của Israel cho biết, nếu kho dự trữ hơn 400kg uranium làm giàu ở mức cao của Iran không được đưa ra khỏi nước này sau cuộc chiến vừa qua, chiến dịch có thể bị xem là “thất bại hoàn toàn”.

Các quan chức Israel nhận định lượng vật liệu này đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân nếu tiếp tục được làm giàu. Trong khi đó, Iran từ lâu khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, dù đã làm giàu uranium ở mức gần đạt cấp độ vũ khí.

Vị quan chức cấp cao trên của Israel cho biết, trong trường hợp các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận về việc loại bỏ kho uranium và chấm dứt hoạt động làm giàu trong nước, giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran những ngày qua sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhân vật này cũng nhấn mạnh: “Nếu uranium được đưa ra khỏi Iran thông qua con đường ngoại giao, chúng tôi đã hoàn thành phần việc của mình. Tuy nhiên, nếu điều đó không diễn ra, Israel có thể phải tiến hành thêm một chiến dịch khác nhằm đạt được mục tiêu đề ra”.

MINH CHÂU