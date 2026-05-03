Iran hạ sản lượng khai thác dầu

Nhà máy lọc dầu Abadan ở Iran. Ảnh: XINHUA

Giới chức Iran thừa nhận, đội ngũ kỹ sư của nước này đang liên tục điều chỉnh hoạt động của hạ tầng dầu khí trong điều kiện sản xuất bị gián đoạn và phải khởi động lại nhiều lần. Theo Công ty phân tích hàng hóa Kpler, lượng dầu tồn kho trên đất liền hiện đã tăng thêm 4,6 triệu thùng, lên khoảng 49 triệu thùng. Tổng công suất lưu trữ ước tính đạt 86 đến 95 triệu thùng, nhưng hạn chế vận hành, yếu tố an toàn và điều kiện địa lý khiến phần lớn dung lượng này có thể không sử dụng được.

Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì các phương án quân sự nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định, lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục cho tới khi Iran chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng các quan ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, phía Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng cho mọi kịch bản leo thang, làm gia tăng lo ngại về khả năng tái diễn xung đột trong thời gian tới.



PHƯƠNG NAM