Australia: Phát hiện virus bại liệt trong nước thải sau hơn nửa thế kỷ

Các quan chức y tế của Australia xác nhận virus bại liệt đã được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth (bang Tây Australia). Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Australia phát hiện loại virus có khả năng gây tử vong và lây lan cao này.

Nhà máy xử lý nước thải Subiaco. Ảnh: 7NEWS

Chủng virus được phát hiện là virus từng xuất hiện tại nhiều khu vực như châu Phi, châu Âu và Papua New Guinea trong những năm gần đây. Mẫu dương tính được phát hiện hồi giữa tháng 4 vừa qua tại nhà máy xử lý nước thải Subiaco, nằm ở khu vực trung tâm thành phố Perth, nơi có mật độ di chuyển cao với nhiều khách sạn, doanh nghiệp và nhà hàng.

Tiến sĩ Clare Huppatz, Giám đốc Sở Y tế của bang Tây Australia, cho biết nhiều khả năng virus bắt nguồn từ người đã đi du lịch nước ngoài và đang đào thải virus ra môi trường, chứ không phải là dấu hiệu lây lan trong cộng đồng.

Trong khi đó, ông Kyle Hoth, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia chi nhánh bang Tây Australia, khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào về ca bệnh hay ổ dịch liên quan. Đồng thời, ông cho biết Tổ chức Y tế thế giới đang theo dõi tình hình để đảm bảo đây chỉ là trường hợp đơn lẻ.

MINH CHÂU

