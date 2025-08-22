Năm 2026, tăng tối thiểu 134.000 tỷ đồng cho giáo dục

Chiều 22-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 .

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, dự kiến năm 2026, tổng chi ngân sách nhà nước cho GD-ĐT tối thiểu khoảng 630.000 tỷ đồng, tăng khoảng 134.000 tỷ đồng so với năm 2025.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, GD-ĐT có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Bộ Chính trị sẽ ban hành các nghị quyết tạo đột phá về phát triển GD-ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và phát triển kinh tế nhà nước.

"Tất cả các chủ trương, quyết sách này đều liên quan tới GD-ĐT. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển GD-ĐT", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và khó khăn hiện nay của ngành giáo dục. Nhân dịp này, Thủ tướng lưu ý nghiên cứu tổ chức kỳ thi THPT sớm hơn, rút kinh nghiệm của kỳ tuyển sinh năm nay để điều chỉnh quy định đăng ký xét tuyển hợp lý hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung chuyển đổi trạng thái, chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học. Mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với GD-ĐT; dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc.

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035 sau khi được Quốc hội phê duyệt.

Song song đó, xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên" nhưng phải hợp lý, hiệu quả. Triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền từ năm học 2025-2026; miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Quang cảnh hội nghị

Hiện cả nước đang thiếu khoảng 102.097 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập trong khi còn khoảng 60.000 biên chế được giao chưa tuyển dụng được.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp Bộ GD-ĐT và các địa phương khẩn trương kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022-2026; rà soát, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Trước thềm năm học mới 2025-2026, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc ngành GD-ĐT, toàn thể các thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành GD-ĐT, của hơn 1 triệu thầy giáo, cô giáo đang nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc không mệt mỏi, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

PHAN THẢO