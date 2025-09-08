Năm học 2025-2026, Học viện Chính trị khu vực II có 388 học viên

Ngày 8-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Hà Nội đến các Học viện Chính trị khu vực trên cả nước.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II

Dự điểm cầu chính có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương…

Phát biểu tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn Đảng chuẩn bị cho Đại hội XIV, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam bộ, tiếp tục là sứ mệnh chính trị trọng yếu mà Đảng tin tưởng giao phó cho Học viện.

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh yêu cầu cán bộ, giảng viên và học viên cụ thể hoá việc học tập, rèn luyện gắn với triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo; tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng hiện đại, sát thực tiễn, phù hợp đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bước vào năm học mới, Học viện Chính trị khu vực II xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng Học viện thông minh; Khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện của học viên; Nâng cao trình độ, phong cách, bản lĩnh chính trị của đội ngũ giảng viên, học viên.

PGS-TS Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu chào mừng năm học mới tại điểm cầu Học viện Chính trị Khu vực II

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh kỳ vọng, mỗi học viên sẽ xem quá trình học tập tại Học viện là hành trình rèn luyện toàn diện về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức người cán bộ, trở thành những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Quản lý đào tạo – bồi dưỡng Đặng Trường Khắc Tâm đã công bố các quyết định liên quan đến công tác quản lý lớp, chi bộ các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 76, năm học 2025-2026. Toàn Học viện có 12 lớp, với tổng số 388 học viên.

THU HƯỜNG