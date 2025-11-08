Nam Trung bộ tan hoang sau bão

Sau một đêm bị bão số 13 càn quét, nhiều làng mạc ven biển Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tan hoang, mái nhà tốc bay, tường đổ ngổn ngang, cát biển tràn vào tận hiên nhà. Mưa lớn, triều cường dâng cao cuốn trôi nhiều tài sản của người dân...

Tưởng hết đường sống!

Sau cơn bão số 13, sáng 7-11, làng ven biển xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) xác xơ. Dọc thôn An Kỳ, mái ngói vỡ vụn, cây cối ngả nghiêng, cát biển phủ dày trên sân nhà. Bà Nguyễn Thị Đào bàng hoàng: Sóng cao bất thường, nước tràn ngập nửa mét, đất cát phủ trắng sân, tường rào bê tông cũng sập hết. Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, toàn xã có khoảng 1.000 hộ sống dọc 10km bờ biển, trong đó 157 nhà bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng.

Tại Quy Nhơn (Gia Lai), gió bão cuốn phăng hàng quán, khách sạn ven biển. Trên các đường An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, cây xanh bật gốc, bảng hiệu bay ngổn ngang. Chị Hà Thị Cẩm Vân, chủ hai nhà hàng ăn uống, thất thần nhìn đống đổ nát: Dù chằng chống kỹ, cả hai nhà hàng vẫn bị sập, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Giờ chẳng biết bắt đầu lại từ đâu...

Nhiều nhà ở làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) bị sóng biển xé nát. Ảnh: NGỌC OAI

Kế bên khu vực Quy Nhơn, tại xã Tuy Phước, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lan (58 tuổi) bên đầm Thị Nại chỉ còn là đống gạch vụn. Bà khóc nghẹn: Tích cóp bao năm mới sửa được căn nhà, giờ bão cuốn sạch, coi như mất trắng. Cạnh đó, nhà ông Đỗ Trọng Anh (62 tuổi) cũng tan hoang. Ông kể, ba cha con phải “chạy giữa bão và triều cường”, chui dưới bàn tránh tôn bay, rồi lại trèo lên cao tránh nước. Một đêm vừa chạy bão vừa chạy lũ, tưởng không còn đường sống.

Tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), hàng chục căn nhà đổ nát, tốc mái, bờ kè ven biển bị sóng biển đánh tan. Bà Hồ Thị Nhung nói như khóc: Biết là vùng triều cường, nhưng nghèo quá, vẫn bám biển mà sống. Giờ nhà sập, chẳng biết nương thân đâu. Ở xã Đề Gi, nhà cửa, hàng quán, khu nuôi tôm của Hợp tác xã Việt Úc bị sóng xé nát.

Nhiều tàu thuyền ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) bị hư hại sau cơn bão. Ảnh: MAI CƯỜNG - NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG

Cảnh tượng ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cũng tang thương không kém. Cây cối, trụ điện ngã la liệt, mái tôn, bảng hiệu bay khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Út (1975) ngồi bên bờ nhìn ra biển, giọng nghẹn lại: “Hai vợ chồng tôi nuôi 2 vạn rưỡi tôm sú, định tết bán, ai ngờ bão đánh tan hết”. Bên cạnh, ông Liêu Ân (1945) cố vá lại mái nhà, còn con trai ông đang thuê thuyền đi tìm chiếc tàu cá bị sóng cuốn trôi. Không tìm thấy tàu, coi như mất nồi cơm.

Ngược về xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, một số khu dân cư bị cô lập. Chị Nguyễn Thanh Nga cho biết gia đình đã sơ tán từ chiều 6-11, nhưng đến nay vẫn chưa thể về nhà vì nước từ thủy điện La Hiêng 2 dâng cao. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn, bảo đảm không thiệt hại về người.

Dồn sức giúp dân

Sáng 7-11, khi mưa vừa dứt, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đội xung kích Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại xã Long Phụng. Trận lốc xoáy đêm 6-11 khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Giữa đống đổ nát, những người lính trẻ cặm cụi lợp lại mái nhà, kê lại từng viên ngói, dọn gạch vụn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Công an giúp người dân làng biển An Kỳ, xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) dọn dẹp nhà cửa sau cơn bão

Tại khu vực phía Tây Quảng Ngãi, nhất là ở các xã Măng Ri, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh, Đăk Sao, gió giật dữ dội đã làm hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sạt lở. Nặng nhất là xã Đăk Sao với khoảng 100 nhà hư hỏng, nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng phải trú tạm. Trong buổi sáng, chính quyền huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an xã, bộ đội biên phòng đến từng thôn giúp dân dựng lại mái, che chắn tạm. Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, cho biết: “Xã huy động hơn 100 cán bộ, dân quân, tổ an ninh xuống 17 thôn giúp dân sửa nhà. Nhiều hộ khó khăn, xã phải ứng trước tôn, đinh hỗ trợ. Đến 15 giờ chiều 7-11, đã khắc phục khoảng 80% nhà bị hư hỏng”.

Tại Gia Lai, từ sáng sớm, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng lực lượng địa phương đồng loạt ra quân khắc phục hậu quả bão số 13. Ở khu vực Quy Nhơn, hơn 500 công nhân đô thị cùng bộ đội, công an dọn dẹp cây xanh, khơi thông cống rãnh, dựng lại bảng hiệu gãy đổ. Tại các trường học, giáo viên cùng phụ huynh quét lớp, sửa bàn ghế, sớm đón học sinh trở lại trường. Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai, cho biết: Bão làm hư hỏng 8.483 trạm điện, khiến gần 977.000 hộ dân mất điện.

Bộ đội thu gom rác trong khu dân cư ven đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai)

Chiều 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, dẫn đầu đoàn công tác đến Gia Lai thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo khắc phục. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ lực lượng, “không để dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở, học sinh phải nghỉ học lâu”. Tỉnh ưu tiên khôi phục các công trình thiết yếu - giao thông, bệnh viện, trường học - phấn đấu hoàn thành trước 10-11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sau khi đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên (trọng tâm là các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi), sáng 7-11, bão số 13 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên đất Hạ Lào. Cập nhật đến 17 giờ ngày 7-11 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), bão số 13 đã làm 5 người thiệt mạng (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người) và có 3 người mất tích (tại tỉnh Quảng Ngãi),17 người bị thương.

Hệ thống giao thông tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường tỉnh và đường xã bị sạt lở, ngập sâu. Tại Gia Lai, cầu Đắk Pờ Tó trên đường Trường Sơn Đông bị nước lũ cuốn trôi mố cầu, chiều dài khoảng 25m, sâu 8m. Ở Đắk Lắk, quốc lộ 19C và nhiều tuyến đường tỉnh, đường sắt Bắc Nam bị ách tắc do ngập, sạt lở. Các đơn vị điện lực báo cáo có 449 cột điện bị gãy đổ. Tổng số 1.603.637 khách hàng bị mất điện, đến chiều 7-11 đã khôi phục điện cho 315.016 khách hàng, trong đó tỉnh Gia Lai vẫn mất điện diện rộng.

Nhiều nơi bị cô lập Sau khi bão số 13 tan, nhiều vùng núi và ven biển miền Trung vẫn ngổn ngang trong bùn đất và nước lũ. Mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sạt xuống, triều dâng gây xói lở, làm nhiều khu dân cư bị chia cắt, giao thông tê liệt. Tại TP Đà Nẵng, dù chỉ nằm ở rìa bão, nhưng sóng lớn đã đẩy cát, rác phủ dày trên các tuyến đường ven biển, đặc biệt đoạn từ Vương Thừa Vũ đến chân núi Sơn Trà. Lớp cát dày tới 30cm khiến giao thông ách tắc. Thành phố huy động lực lượng, phương tiện cơ giới thu gom, san gạt, khơi thông mặt đường. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết nhiều người dân và người nước ngoài cũng tự nguyện dọn dẹp, góp phần làm sạch bãi biển, giữ hình ảnh thành phố sau bão. Tại xã Đắc Pring, chính quyền và Đồn Biên phòng đã sơ tán khẩn cấp 5 hộ dân ở thôn 49A khi phát hiện vết nứt đất dài 13m, sâu đến 40cm, có nơi sụt lở gần 2m. Xã đã sơ tán dân, chuẩn bị lương thực và kiến nghị bố trí khu ở an toàn. Một tuyến đường giao thông ở xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) bị hư hại nghiêm trọng do mưa lớn. Ảnh: TRÀ LINH Tại tỉnh Gia Lai, mưa lũ khiến ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) bị ngập sâu, cô lập 314 hộ dân. Khu vực phía Tây, gồm các xã Ayun Pa, Ia Hiao, Ia Pa và Ia Sao, có hơn 1.000 ngôi nhà ngập nửa mái, hoa màu, gia cầm bị cuốn trôi. Anh Đỗ Văn Triều (xã Ia Pa) kể: Nước lên nhanh quá, chỉ kịp bế con chạy. Sáng trở lại, nhà ngập gần 2m, mọi thứ ngổn ngang... Sở Xây dựng tỉnh ghi nhận sạt lở 20m đường dẫn vào cầu Kliếc (đường Trường Sơn Đông, xã Pờ Tó), chia cắt tuyến nối xã Chơ Long - quốc lộ 19. Tỉnh đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn. Sau một đêm tạm đóng, đèo An Khê được mở lại; tại đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã thông xe, nối lại giao thông giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Ở tỉnh Quảng Ngãi, hơn 1.000 người dân xã Ngọc Linh và Măng Ri được hỗ trợ trở về nhà sau hai ngày tránh bão. Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết thôn Chung Tam xuất hiện vết nứt lớn đe dọa 78 hộ dân, xã đã khoanh vùng nguy hiểm và kiến nghị đầu tư gần 20 tỷ đồng xây khu tái định cư. Dọc ven biển tỉnh này, triều cường và sóng lớn tiếp tục tàn phá. Ở xã Long Phụng, sóng đánh vỡ kè, cuốn trôi 200m đường bê tông, chia cắt tuyến nối các thôn An Chuẩn - Kỳ Tân - Vinh Phú. Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã, cho biết xã đã rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ở Vạn Tường, sóng phá hỏng 500m đường ra bến cá thôn An Cường, khu vực Gành Yến xói lở nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thôn Thanh Thủy) nói: Triều lên cuốn sạch cát, xói sâu cả tuyến kè. Giờ chỉ mong sớm dọn xong để buôn bán lại. Tại phường Sa Huỳnh, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường, cho biết có khoảng 200 nhà ngập nước, 20 nhà tốc mái, 15 quán hư hỏng, một tàu cá chìm, 2 lồng bè hải sản bị cuốn trôi. Tối 7-11, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng), cho biết xã đã di dời khẩn cấp 70 hộ dân tại thôn Cha Rang Hao và Tou Neh do nguy cơ ngập quanh hồ Cay An. Các hộ được đưa về Trường Tiểu học Cha Rang Hao và Chi hội Thánh Tin Lành xã. Mực nước hồ dâng cao, tiệm cận mức tràn, có nguy cơ vỡ đập. Chính quyền huy động lực lượng ứng trực, kiểm tra, xử lý, bảo đảm an toàn cho dân vùng hạ du. NHÓM PV

NGỌC OAI - MAI CƯỜNG - NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC - VĂN PHÚC