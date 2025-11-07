Cơn bão số 13 quét qua các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề. Tại tỉnh Gia Lai, nhiều khu dân cư bị bão tàn phá, tan hoang. Gió giật mạnh kèm triều cường xâm thực khiến người dân ở các “rốn” thiên tai phải cùng lúc chạy bão, chạy lũ, trong cảnh vô cùng khốn đốn.

Gió bão, triều cường liên tiếp vùi dập

Chiều 7-11, khi đô thị Quy Nhơn (Gia Lai) đang gồng mình khắc phục thiệt hại sau bão, thì ven đầm Thị Nại, nhiều khu dân cư vẫn tiêu điều, xơ xác.

Ngôi nhà nhà ông Đỗ Trọng Anh bị gió bão tàn phá, cuốn bay mái

Tại thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), hàng loạt nhà dân bị tốc mái, hư hại nặng. Ở xóm Tân Vân Bắc, nhà ông Đỗ Trọng Anh (62 tuổi) bị cuốn bay toàn bộ phần mái, trơ trọi giữa nắng mưa. Trong ngày 7-11, gia đình ông cùng bà con lối xóm đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Trải qua một đêm kinh hoàng giữa tâm bão số 13, ông Anh vẫn chưa hết ám ảnh. “Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như đêm bão vừa rồi. Sau cơn bão, cha con tôi như từ cõi chết trở về", ông Anh nói.

Ông Anh diễn tả lại vị trí mà ông và các con trốn bão trong đêm 6-11

Ông Anh nhớ lại: "Khi gió bão vừa ập tới, khoảng 18 giờ 30, mái nhà bị cuốn phăng trong tích tắc. Ba cha con tôi hoảng loạn chạy ra ngoài thì thấy vật dụng, mái tôn bay tứ tung. Một tấm tôn văng đến cắt ngang bình tích trữ nước ngọt trên mái nhà. Tôi vội hô các con chui xuống dưới bàn thờ trú tạm”.

Thế nhưng, chưa kịp hoàn hồn, nước từ đầm Thị Nại lại dâng lên nhanh chóng. “Triều cường ào vào chỉ trong chốc lát, cao gần mét rưỡi, cuốn trôi hết giường, bàn ghế, tủ lạnh... Gió bão dồn dập, nước lên rồi rút nhanh, cha con tôi chỉ biết chạy trong tuyệt vọng. Đêm đó, cha con tôi hết chạy bão đến chạy triều, gần như kiệt sức”, ông Anh nhớ lại.

Hết chạy bão, cha con ông Anh chui vào tủ để trốn triều cường

Sau bão, ngôi nhà ông Anh đổ nát, bốc toàn bộ mái, ngoài ra triều cường cuốn trôi nhiều vật dụng trong ngôi nhà; 4 tấn lúa tích trữ bị ngập nước, hư hại; hơn 30 con gà bị cuốn trôi cùng nhiều tài sản, vật dụng khác...

Thoát nạn trong gang tấc

Men theo con đường vẫn còn ngập nước dẫn vào xóm Bờ (thôn Quảng Vân), chiều cùng ngày, mẹ con bà Nguyễn Thị Lan (58 tuổi) vẫn đang tất bật dọn dẹp, khắc phục lại ngôi nhà đổ nát sau bão.

Ngôi nhà mẹ con bà Nguyễn Thị Lan (58 tuổi, xóm Bờ, xã Tuy Phước, Gia Lai) bị gió bão đánh bay nóc, trơ trọi giữa trời

Ngôi nhà mẹ con bà Nguyễn Thị Lan hiện trơ trọi giữa trời

Nghe hỏi về cơn gió bão đêm qua, bà Lan bàng hoàng kể, khoảng 18 giờ tối 6-11, gió bắt đầu gào rú, căn nhà rung lắc dữ dội. Lúc này, trên mái nhà mưa dột, bà cùng các con leo lên dùng vải che tạm. “Vừa chống dột xong, thì một mảng tường lớn trên mái nhà bất ngờ đổ sập xuống phòng khách. Rất may, mẹ con tôi vừa rời khỏi đó nên thoát nạn trong gang tấc”, bà Lan kể.

Bức tường nhà đổ sập, nơi mẹ con bà Lan thoát nạn trong gang tấc

Khi mảng tường sập xuống, gió ngoài trời vẫn rít dữ dội, mẹ con bà Lan đành dắt díu nhau rời nhà tìm nơi trú ẩn an toàn. “Lúc ấy, tôi chẳng còn nghĩ gì đến tài sản, nhà cửa nữa, miễn giữ được tính mạng là mừng rồi”, bà kể tiếp.

Khi trở về, mái nhà đã bị cuốn mất, tường sập, tài sản hư hỏng hoàn toàn. “Tôi vừa dành dụm ít tiền sửa lại nhà, giờ thì bão cuốn phá hết. Giờ nhà sập, mất nóc, trơ trọi giữa nắng mưa, mẹ con tôi chẳng biết ngủ ở đâu. Tới đây, mẹ con tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền để dựng lại chỗ ở”, bà Lan rớm nước mắt kể.

Hoàn cảnh bà Lan rất khó khăn. Chồng mất cách đây 18 năm, để lại mình bà nuôi bốn con nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Lan bên ngôi nhà đổ nát

Bàn thờ nhà bà Lan bị gió bão quật gãy

Bên nhà bà Lan, các căn nhà anh Nguyễn Trọng Đô (40 tuổi) và bà Dương Thị Bình (60 tuổi) cũng bị gió cuốn bay mái, trơ trọi giữa trời. Anh Đô kể: “Nếu không kịp chạy ra ngoài, chắc vợ chồng tôi không giữ nổi mạng. Chưa bao giờ thấy cơn bão nào khủng khiếp như vậy”.

Gió bão cũng tàn phá nhiều làng chài ven biển Gia Lai. Tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), nhà cửa đổ nát, tan hoang. Chị Hồ Thị Nhung (42 tuổi) nói: “Dù đã chằng chống kỹ, nhưng gió bão quá mạnh, triều cường dâng cao khiến nhà tôi sập hoàn toàn. Giờ nhà cửa không còn, chẳng biết vợ chồng con cái tôi sẽ đi đâu ở”.

Khung cảnh xơ xác ở làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông)

Ở làng biển Đề Gi (xã Đề Gi), khung cảnh hoang tàn chưa từng thấy. Nhà cửa, hàng quán bị phá hủy, khu nuôi tôm công nghệ cao của HTX Việt Úc cũng bị triều cường xâm thực, gây thiệt hại nặng.

Khung cảnh ven biển Đề Gi xơ xác sau bão dữ. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Nhiều tàu cá ở đầm Đề Gi bị lật trong bão gió

Bão cuốn bay hơn 5.000 tỷ đồng

Chiều 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, bão số 13 đã khiến 2 người tử vong, 8 người bị thương, 181 ngôi nhà sập hoàn toàn, 15.978 nhà tốc mái, hư hỏng, 57 tàu thuyền bị chìm, hư hại.

Nhiều nhà dân ven đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai) bị gió bão tàn phá, cuốn bay mái

Gió bão cũng làm hư hỏng 334 lồng, bè nuôi trồng thủy sản, 45 trụ điện, trạm biến áp, gây thiệt hại hàng ngàn ha lúa, hoa màu và nhiều gia súc, gia cầm. Nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở, cuốn trôi... Thiệt hại ban đầu ước hơn 5.000 tỷ đồng.

Bộ đội ra quân giúp người dân ven đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai) khắc phục, dọn dẹp nhà cửa sau bão để ổn định cuộc sống

Sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả, không để người dân thiếu ăn, rét, không có chỗ ở; các bệnh nhân được cứu chữa kịp thời, học sinh sớm trở lại trường.

Trước mắt, tỉnh Gia Lai ưu tiên sửa chữa công trình thiết yếu như đường giao thông, bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc, hoàn thành trước ngày 10-11-2025. Đồng thời, rà soát thiệt hại, nhất là các hộ sập nhà, mất tài sản để có chính sách hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống…

Nhiều nơi vẫn đang mất điện Trong đêm 7-11, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nhiều địa phương ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn đang bị mất điện. Tại phố biển Quy Nhơn, nhiều khu vực mất điện, người dân phải đến các siêu thị trung tâm hoặc tìm nguồn điện từ máy phát dự phòng để phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Người dân Quy Nhơn đổ đến siêu thị trung tâm sạc điện thoại, thiết bị dự phòng Theo một lãnh đạo Điện lực tỉnh Gia Lai, bão số 13 tàn phá, làm hư hỏng 8.483 trạm điện toàn tỉnh, khiến cho 977.000 hộ dân bị mất điện. Sau bão, cơ quan điện lực huy động 400 nhân lực cùng phương tiện để khắc phục các hệ thống điện. Đến chiều cùng ngày, điện lực Gia Lai đã khắc phục, cấp điện cho gần 450.000 hộ dân…

Bộ đội giúp sức quý hơn tiền bạc Tại các khu dân cư ven đầm Thị Nại, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão lũ. Ở vùng triều cường xóm Chùa (thôn Bình Thái, xã Tuy Phước), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đang nỗ lực giúp các hộ dân yếu thế có nhà bị gió bão tàn phá. Bộ đội thuộc Quân khu 5 giúp người dân vùng bão Gia Lai dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai Tại nhà bà Võ Thị Sinh (85 tuổi, xóm Chùa), lực lượng bộ đội hỗ trợ thu dọn nhà cửa, sửa lại những bức tường bị sập đổ. “Sau bão, nhà tôi bị hư hại, tường rào sập đổ, tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang từng đống. Rất may có các chú bộ đội đến giúp, chứ không biết bao giờ tôi mới khắc phục xong. Hành động của các chú khiến chúng tôi thấy ấm lòng, điều này còn quý hơn cả tiền vàng", bà Sinh xúc động. Lực lượng bộ đội giúp dọn dẹp, khắc phục bão tại nhà cụ bà Võ Thị Sinh

