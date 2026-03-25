Ra mắt sách khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”.

Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn về công tác thanh niên. Ấn phẩm được xem là tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên - lực lượng tiên phong, nòng cốt của cách mạng. Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định, thanh niên là những người “nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc”, đồng thời nhấn mạnh: “... Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Thanh niên có mạnh, dân tộc mới mạnh”. Tư tưởng đó xuyên suốt cuốn sách, thể hiện tầm nhìn chiến lược về vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách tuyển chọn, hệ thống hóa các quan điểm quan trọng của Tổng Bí thư Lê Duẩn về giáo dục, rèn luyện thanh niên, từ lý tưởng cách mạng, đạo đức đến tri thức và năng lực hành động. Nội dung tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần tự lực, tự cường, sẵn sàng dấn thân và sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là định hướng quan trọng nhằm đào tạo những người kế tục trung thành, xứng đáng với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Thông qua các bài viết và phát biểu, cuốn sách khắc họa rõ nét niềm tin sắt đá của người đứng đầu Đảng đối với thế hệ trẻ Việt Nam, không chỉ là lực lượng kế tục mà còn là mũi nhọn xung kích, tạo ra những đột phá trong công cuộc xây dựng xã hội mới. Những chỉ dẫn về việc gắn lý tưởng với hành động, rèn luyện trong thực tiễn và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục giữ nguyên giá trị trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng.

Ấn phẩm đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tạo môi trường, cơ chế để thanh niên phát huy tối đa tiềm năng và sức sáng tạo. Việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, gắn bó với Đảng được xem là điều kiện quan trọng để bồi dưỡng lớp người trẻ đủ bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của thời đại.

NGUYỄN CHẮT