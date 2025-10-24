NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện dành cho AI

NetApp (NASDAQ: NTAP), hãng tiên phong trong lĩnh vực Hạ tầng dữ liệu thông minh đã công bố các hệ thống AFX quy mô exabyte với bộ lưu trữ tách rời và AI Data Engine được xây dựng cùng NVIDIA giúp hiện thực hóa tầm nhìn về AI và nâng cao nền tảng dữ liệu cấp doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh này.

NetApp là hãng công nghệ tiên phong trong lĩnh vực Hạ tầng dữ liệu thông minh

Hệ thống NetApp AFX mới tách biệt hiệu năng và dung lượng lưu trữ nhờ kiến trúc NetApp ONTAP tách lớp (disaggregated), vận hành trên hệ lưu trữ NetApp AFX 1K mới. NetApp AI Data Engine là một phần mở rộng thống nhất và an toàn của ONTAP, được tích hợp với thiết kế tham chiếu AI Data Platform của NVIDIA, nhằm giúp các tổ chức đơn giản hóa và bảo mật toàn bộ quy trình dữ liệu AI… và tất cả được quản lý thông qua một giao diện điều khiển hợp nhất.

Sự kết hợp giữa NetApp AFX và AI Data Engine hợp nhất lưu trữ hiệu năng cao với các dịch vụ dữ liệu thông minh trong một giải pháp thống nhất, an toàn và có khả năng mở rộng linh hoạt, giúp tăng tốc triển khai AI thế hệ mới (RAG- retrieval-augmented generation) trên các môi trường lai và đa đám mây. Với NetApp AFX và AI Data Engine, nền tảng dữ liệu của NetApp đảm bảo toàn bộ dữ liệu liên quan luôn sẵn sàng cho AI.

Syam Nair, Giám đốc Sản phẩm tại NetApp, chia sẻ: “Với các hệ thống NetApp AFX mới, khách hàng có thêm một lựa chọn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng trong lĩnh vực lưu trữ doanh nghiệp tại chỗ, được xây dựng trên nền tảng dữ liệu toàn diện nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI. Sự kết hợp giữa NetApp AFX và AI Data Engine mang lại độ tin cậy và hiệu năng cấp doanh nghiệp, được khẳng định qua nhiều thập kỷ với NetApp ONTAP – nay được triển khai trong kiến trúc lưu trữ phân tách, nhưng vẫn duy trì nền tảng bảo mật hàng đầu thế giới”.

BÌNH LÂM