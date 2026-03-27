Tùng Dương, Hà Anh Tuấn hội ngộ trong “Cuộc hẹn với tháng Ba”

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ trong buổi giới thiệu chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba

Cuộc hẹn với tháng Ba được giới thiệu, dự kiến phát sóng lúc 20 giờ ngày 29-3. Sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển của một trong những kênh giải trí có ảnh hưởng rộng rãi, đồng thời mở ra hướng đổi mới nội dung trong bối cảnh truyền thông số cạnh tranh mạnh mẽ.

Điểm nhấn của chương trình là sự hội ngộ của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như ca sĩ Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc… với các tiết mục được đầu tư công phu.

Dàn sao quen thuộc của Táo quân cũng sẽ hội ngộ trong chương trình

Đặc biệt, chương trình Gặp nhau cuối năm sẽ trở lại với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ. Các nghệ sĩ cho biết vẫn khai thác những câu chuyện gần gũi đời sống, lồng ghép thông điệp thời sự bằng cách thể hiện hài hước, sâu sắc, yếu tố làm nên thương hiệu của Táo quân trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại sự kiện, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, dấu mốc 30 năm của VTV3 là hành trình tiên phong đổi mới nội dung giải trí. Trong bối cảnh cạnh tranh từ các nền tảng số, kênh sẽ tiếp tục chuyển mình, nâng cao chất lượng nội dung, lan tỏa giá trị văn hóa và hướng tới xây dựng các sản phẩm có sức ảnh hưởng rộng rãi trong đời sống xã hội.

Theo đại diện Ban Văn hóa - Giải trí, Cuộc hẹn với tháng Ba là lời tri ân khán giả đồng thời mở đầu cho chiến lược nội dung mới. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, ký ức và đổi mới, Cuộc hẹn với tháng Ba được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm VTV3, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới của truyền hình giải trí Việt Nam.

NGUYỄN CHẮT