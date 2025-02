Ngân hàng lợi nhuận lớn, lãi suất cho vay vẫn neo cao

Lợi nhuận tăng kỷ lục

Thống kê báo cáo tài chính của 27 NHTM niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 là gần 300.000 tỷ đồng, tăng hơn 50.000 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tăng gần 18%.

Trong đó, 6 NHTM có mức lợi nhuận cao kỷ lục, vượt 1 tỷ USD. Dẫn đầu là 4 NHTM thuộc Big 4 (trong đó Agribank chưa lên sàn), gồm có Vietcombank lợi nhuận 41.279 tỷ đồng (tăng 3% so với 2023), VietinBank với 31.800 tỷ đồng (tăng gần 26%), BIDV là 30.006 tỷ đồng (tăng 12%) và Agribank khoảng 27.600 tỷ đồng (tăng 9%).

Tiếp đến là 2 NHTM tư nhân là MB 28.800 tỷ đồng (tăng 9,5%), Techcombank gần 27.600 tỷ đồng (tăng 21%). Ngoài ra, nhiều NHTM khác đạt lợi nhuận 10.000-20.000 tỷ đồng như LPB, ACB, VPB, HDB, Sacombank, TPBank… với mức tăng trưởng 5-85%, trong đó VPB tăng hơn 85%, LPB tăng 73%, HDBank tăng 23%, Sacombank tăng 30%...

Không chỉ các NHTM lớn và tầm trung, một số NHTM nhỏ cũng có mức tăng trưởng lợi nhuận “khủng” như: BVBank với mức tăng hơn 400%, Eximbank, Nam A Bank, Kienlongbank hơn 50%...

Lý giải lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2024, một lãnh đạo MB cho biết, do tín dụng bán lẻ có sự tăng trưởng mạnh mẽ, ngân hàng cũng tích cực mở rộng danh mục tín dụng ngắn hạn nhằm nâng cao vòng quay vốn, quản lý rủi ro hiệu quả; gia tăng nguồn thu phí và đáp ứng yêu cầu của NHNN. Ngoài ra, lợi nhuận từ các hoạt động phi tín dụng ghi nhận mức tăng 18%, đạt 3.000 tỷ đồng, góp phần củng cố nguồn thu đa dạng của ngân hàng.

Tương tự, là ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 70%, chính thức gia nhập “Câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng” với mức lãi trước thuế gần 12.200 tỷ đồng trong năm 2024, lãnh đạo LPBank cho biết, ngoài chuyển đổi số toàn diện, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đã giúp ngân hàng tiết giảm chi phí lớn và tăng trưởng tín dụng ấn tượng với mức tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2023.

Trong khi đó, giải trình biến động lợi nhuận tăng trên 10% với HOSE, ông Nguyễn Thiên Hoàng, Phó Tổng Giám đốc BIDV, cho biết, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4-2024 năm 2024 tăng so với năm trước do ngân hàng gia tăng quy mô gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và quản lý chi phí hiệu quả.

Tháng 1-2025: TPHCM đạt tổng dư nợ tín dụng gần 3,95 triệu tỷ đồng

Ngày 13-2, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, thông tin, tính đến cuối tháng 1-2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt gần 3,95 triệu tỷ đồng, tăng 0,04% so với cuối năm 2024 và tăng 12,43% so với cùng kỳ. Tín dụng tháng 1-2025 tại TPHCM dù tăng trưởng thấp nhưng phản ánh xu hướng tích cực so với cùng kỳ 2 năm trước là đều tăng trưởng âm (tháng 1-2024 giảm 0,93% và tháng 1-2023 giảm 0,48%).

Để duy trì tốc độ tăng trưởng trong những tháng tiếp theo cũng như hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Lệnh cho biết, ngành ngân hàng thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp gắn với giải ngân gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực xuất khẩu và tiêu dùng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tăng trưởng và phát triển.

NHUNG NGUYỄN