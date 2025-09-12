Xã hội

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC

SGGPO

Chiều 12-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC

Theo NHNN, sau khi nhận được báo cáo từ CIC, cơ quan này đã kịp thời chỉ đạo CIC phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý vụ việc, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt.

CIC hiện là một trong 4 đơn vị được cấp phép cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. NHNN khẳng định: thông tin tín dụng do CIC thu thập không bao gồm các dữ liệu như tài khoản tiền gửi, số dư, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã bảo mật (CVV/CVC) hay lịch sử giao dịch của khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng vẫn đang vận hành ổn định, an toàn và độc lập với hệ thống của CIC.

NHNN nhấn mạnh đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo an ninh – bảo mật hệ thống, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân tuân thủ các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan
LƯU THỦY

Từ khóa

NHNN CIC thông tin Sự cố

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn