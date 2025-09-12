Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC

Chiều 12-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Theo NHNN, sau khi nhận được báo cáo từ CIC, cơ quan này đã kịp thời chỉ đạo CIC phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý vụ việc, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt.

CIC hiện là một trong 4 đơn vị được cấp phép cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. NHNN khẳng định: thông tin tín dụng do CIC thu thập không bao gồm các dữ liệu như tài khoản tiền gửi, số dư, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã bảo mật (CVV/CVC) hay lịch sử giao dịch của khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng vẫn đang vận hành ổn định, an toàn và độc lập với hệ thống của CIC.

NHNN nhấn mạnh đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo an ninh – bảo mật hệ thống, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân tuân thủ các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

LƯU THỦY