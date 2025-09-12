Vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân tại CIC: Không cần thiết khóa thẻ, khóa tài khoản

Qua đánh giá tình hình sơ bộ, hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định.

Chiều 12-9, Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Ban công nghệ) thông tin, liên quan tới sự cố dữ liệu tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC), đơn vị đã nhận được một số câu hỏi, băn khoăn của hội viên.

Theo kết quả xác minh ban đầu cho thấy, có dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Hiện số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Một số hội viên có băn khoăn rằng, việc đánh cắp dữ liệu có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tài khoản và thẻ tín dụng hay không; có cần phải khóa thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng để đảm bảo an toàn hay không?

Trước băn khoăn này, ông Vũ Ngọc Sơn (đại diện Ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) khẳng định, qua đánh giá tình hình sơ bộ, hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định.

Theo ông Sơn, người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu như các thông tin không chính thức trên mạng. Những hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày.

Liên quan tới vụ việc trên, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. "Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Người dùng cần lưu ý, các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức", thông báo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho hay.

ĐỖ TRUNG