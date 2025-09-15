Ngành giáo dục TPHCM ủng hộ đồng bào vùng bão lũ 17 tỷ đồng

Ngày 15-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ TPHCM tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Sở GD-ĐT TPHCM ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng, tinh thần sẻ chia của ngành GD-ĐT TPHCM; tập thể thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và các em học sinh đã tích cực ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai. Đây là nghĩa cử góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, nhân lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, sở đã phát động phong trào đóng góp bằng hình thức không nhận lẵng hoa chúc mừng và được các đại biểu, phụ huynh tích cực hưởng ứng.

Từ phong trào này, ngành giáo dục thành phố đã vận động được hơn 17 tỷ đồng, trong đó hơn 14 tỷ đồng được sở gửi hỗ trợ các địa phương, còn 3 tỷ đồng chuyển vào nguồn cứu trợ của thành phố để kịp thời san sẻ khó khăn với các tỉnh khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trao thư cảm ơn đến Sở GD-ĐT TPHCM

Tính đến nay, từ nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đang khẩn trương phối hợp các tỉnh, thành bị thiên tai, bão lũ để tổ chức giải ngân kinh phí.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ trực tiếp hỗ trợ và thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản; kịp thời đưa nguồn lực đến đúng nơi cần thiết được xem là ưu tiên hàng đầu, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân TPHCM đến đồng bào cả nước.

* Tối 14-9, Công ty Phú Trường Phát phối hợp Phòng trà Bến Thành tổ chức đêm nhạc “Hát cho yêu thương” gây quỹ hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ như Cẩm Vân - Khắc Triệu, cùng các ca sĩ doanh nhân để hòa chung nhịp đập nhân ái, gửi gắm niềm tin, nâng bước những phận đời còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu trao tặng chi phí hỗ trợ người khó khăn tại đêm nhạc

Theo ban tổ chức, số tiền bán vé và từ sự hỗ trợ của cá nhân các doanh nhân gần 200 triệu đồng sẽ được gửi đến: Trung tâm Công tác xã hội, Công đoàn TPHCM; CLB di sản văn hóa áo dài Việt Nam - TPHCM và quỹ mổ tim cho công nhân lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và tiếp sức cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

HỒNG HẢI