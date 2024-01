Nghệ An: Phá chuyên án ma túy cực lớn, thu giữ hơn 11kg ma túy các loại

Sáng 18-1, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa thực hiện thành công chuyên án ma túy cực lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 11,1kg ma túy các loại.

Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà (mặc thường phục) cùng tang vật. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, qua đường tiểu ngạch nhập lậu vào huyện Kỳ Sơn, xuống huyện Diễn Châu, sau đó đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Bước đầu, xác định 2 đối tượng chính trong đường dây là Xồng Bá Tồng (sinh năm 1994) và Xồng Bá Đà (sinh năm 2000, cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và được đồng ý cho lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 17-1, tại ngã tư đường Tam Trinh - vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì thuộc phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Ban chuyên án đã bắt giữ Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 11,1kg ma túy các loại, bao gồm 51.000 viên hồng phiến, 3kg ma túy đá và 3kg Ketamin.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG