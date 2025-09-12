Nghệ An tổ chức trang trọng Lễ giỗ Bác Hồ

Sáng 12-9 (nhằm ngày 21-7 năm Ất Tỵ), Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 56 (1969-2025) được tổ chức trang trọng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 56

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tầng lớp nhân dân.

Cách đây 56 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 (nhằm ngày 21-7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu đã đi về cõi vĩnh hằng. Người ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè trên toàn thế giới. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn nhớ về Bác.

Phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ giỗ của Người

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Lễ tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 56 là dịp đặc biệt để tưởng nhớ Bác; ôn lại sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với quê hương, đất nước; đồng thời cũng là dịp để tiếp tục nhắc nhở mỗi người thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Người.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng lễ, dâng hương tại nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo các ban, sở, ngành và xã Kim Liên; đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và các tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - nơi thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

