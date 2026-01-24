Nghệ An xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng thiên tai

Ngày 23-1, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép vùng thiên tai sau bão và mưa lũ năm 2025, với tổng kinh phí thực hiện hơn 143,4 tỷ đồng, trong đó 120 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân và 23,4 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng.

Theo đó, toàn tỉnh Nghệ An có 480 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đủ điều kiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép, chủ yếu di chuyển nội vùng, cùng xã. Việc bố trí xen ghép được triển khai trong năm 2026, tại 21 xã, tập trung ở các địa bàn miền núi, biên giới như Nhôn Mai, Mỹ Lý, Tương Dương, Mường Quàng, Yên Hòa, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Tam Quang…

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp 5 khu tái định cư tập trung vùng thiên tai tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ, với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng.

Dự kiến, các dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2026, nhằm giúp khoảng 240 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão và mưa lũ năm 2025 sớm có chỗ ở ổn định.

DƯƠNG QUANG